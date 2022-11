Canex 2022 - Kanayo Awani (Afreximbank): ‘’Nous avons atteint nos objectifs’’

Dimanche 27 novembre, les lampions se sont éteints sur la 2ème édition du Sommet Creative Africa Nexus (Canex). Au cours d’une conférence de presse, Kanayo Awani, Vice-Présidente Exécutive de Afreximbank, a fait le bilan de ce grand rendez-vous de l’industrie créative et culturelle.

Canex Week-end 2022 : 23 sons enregistrés, 30 master’s class…

Selon Kanayo Awani, Vice-Présidente Exécutive de Afreximbank, les objectifs ont été atteints. ‘’En Côte d’Ivoire, j’ai rencontré plus de 54 pays. Il n’y a aucune requête qui n’a pas été validée, c’est un grand événement pour le secteur. Voir une personne comme Idriss Elba, c’est montrer l’esprit de créativité de ce modèle de réussite aux jeunes. Canex week-end 2022 en Côte d’Ivoire, nous avons atteint nos objectifs. Cela peut se justifier par plus de deux mille Visiteurs, 200 participants, 50 exposés, 30 masterclass, 23 sons enregistrés, 60 pays représentés’’, a-t-elle indiqué, ajoutant qu’il faudrait mettre en place un système de suivi quant à la protection des œuvres culturelles.

A en croire Kanayo Awani, 412 millions de dollars, soit 206 milliards de Fcfa ont été enregistrés pour l’industrie créative et culturelle. Pour la ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Reamarck, l’engagement de la banque Afreximbank est à saluer. ‘’Tout cela n’allait pas être possible sans votre engagement. Pour un tel événement, il faut des personnes qui croient aux industries créatives et culturelles. Vous êtes un modèle pour l’engagement que vous avez pour le secteur’’, a-t-elle déclaré.

Dans la même enseigne, la ministre a indiqué que la culture et le sport sont des secteurs prioritaires pour le gouvernement ivoirien.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci