Côte d'Ivoire- Lancement du CANEX WKND 2022: Ce que Patrick Achi a dit

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 25 novembre 2022 à Abidjan, au lancement de la 2e édition du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX WKND 2022). Il vise à encourager, à soutenir et à développer le secteur de l'industrie créative sur le continent.

Le CANEX WKND 2022 a été initié par la Banque africaine d’import - export (Afreximbank). Il constitue une plateforme d’échanges et de rencontres entre les acteurs culturels issus de l’Afrique et de la diaspora, évoluant notamment dans les domaines de la musique, du cinéma, de la mode, de l’artisanat, des arts visuels, de la littérature, des jeux, de la réalité virtuelle, etc.

Pour Patrick Achi, il existe de nos jours un réseau de contenus, de flux, où l'image fixe ou animée, digitale ou musicale, scénarisée, industrielle ou personnelle, est devenue un matériau de consommation de chaque instant, et ce, pour chacune des industries de créativité culturelle qui ont pris une place universelle.

Selon le Chef du gouvernement, "la culture est désormais le fuel puissant de nombreuses économies générant plus de 2250 milliards de dollars chaque année, soit 3% du Pib mondial". Elle est ainsi le secteur économique qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de croissance de 7% par an.

Patrick Achi a révélé que la part de l'Afrique et du Moyen Orient s'évalue à 58 milliards de dollars, soit 2,5%. A en croire le premier ministre, l'Afrique doit prendre toute sa place dans le secteur de l'industrie créative, parce que le continent regorge d'énormes potentialités.

Pour réussir ce pari, le continent, selon le Premier Ministre, doit se donner les moyens de prendre en compte certaines priorités, entre autres, la formation de base, en insistant sur le numérique; l'accompagnement des pouvoirs publics aux industries culturelles; le partage culturel et les échanges interactifs; l'ouverture de l'Afrique sur elle-même et sur le monde; l'audace, le courage et la confiance en soi.

L’ évènement vise à mettre en vedette des acteurs culturels, des investisseurs, des chefs de file de l’industrie, des entreprises de l’industrie culturelle et créative, etc. Il permettra aux acteurs du secteur culturel de présenter leurs projets et de rencontrer de potentiels financiers.

Débuté le 25 novembre, le CANEX WKND 2022 prendra fin le 27 novembre 2022. Il se tient en prélude au prochain sommet, prévu dans le cadre de la troisième Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), qui aura lieu à Abidjan en novembre 2023.

Source : Primature