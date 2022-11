Canex 2022 : Des solutions pour faire du sport un business en Afrique

Lancée le vendredi 25 novembre 2022, la 2e édition du Creative Africa Nexus Weekend (CANEX 2022) a fermé ses portes dimanche par un panel sur le business du sport.

Canex 2022 : Une grosse opportunité pour l’industrie créative et culturelle

Le CANEX WKND 2022 est une initiative de la Banque africaine d’import - export (Afreximbank). Pendant trois jours, du 25 au 27 novembre 2022, le Sofitel hôtel ivoire (Cocody) a été le carrefour des rencontres et échanges entre secteur créatif et culturel et les potentiels opérateurs économiques. On ne peut parler de culture sans parler du sport, c’est en ce sens qu’une lucarne a été dédiée au sport. Un panel sur ‘’le business du sport’’ a été animé par Anne Marie N’guessan.

Selon Temwa Gondwe, senior manager inter African trace initiative Afreximbank, panéliste, le sport est un aspect important pour le développement de tout pays. ‘’On ne peut pas parler de sport sans évoquer la question de la culture. Là où il y a le sport, il y a la musique. En Afrique, nous avons tout l’écosystème pour faire du sport un pilier puissant pour notre économie. Notre faiblesse, on voit encore le sport comme un diversement. On a plein de talents africains qui font le succès au niveau mondial. Il faut restructurer l’écosystème sportif et changer la mentalité des africains’’, a-t-il soutenu.

Quant à Eyong Enoh, ancien footballeur professionnel, il a invité ses pairs à mettre à contribution leurs savoir-faire au service du pays. ‘’Il faut retourner à la base, inculquer aux plus jeunes que le sport est un business au-delà des efforts en termes d’équipements et d’infrastructures. En plus de cela, nos anciens joueurs professionnels, inconsciemment, ont cette difficulté de revenir au pays et de mettre à contribution leur savoir-faire. Il ne suffit pas de faire des dons ou d'encore construire des hôpitaux, orphelinat, mais d’apporter la pierre à l’édifice’’, a-t-exhorté.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci