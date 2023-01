Titrologie: Indésirable au Mali et au Burkina, la France s'appuie sur Côte d'Ivoire

Titrologie du 26 janvier 2023-En visite éclair en France, le président ivoirien Alassane Ouattara a eu un déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron, mercredi, au palais de l’Élysée. En Côte d’Ivoire, l’on apprend la mort du rappeur ivoirien Angelo Dogba, décès survenu aux Etats-Unis, selon des médias ivoiriens.

L’artiste ivoirien vivant à New-York, Angelo Dogba est mort, Ouattara chez Macron en France

La rencontre en France entre le chef d’État ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron fait l’actualité en Côte d’Ivoire. Plusieurs journaux en ont fait leur Une ce jeudi 26 janvier 2023.

Le Nouveau Réveil titre: “Ce que Ouattara est allé dire à Macron”

À propos de l’entretien entre les deux présidents, Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental ivoirien, écrit: “Côte d’Ivoire - France: un partenariat solide et confiant”.

“Paris et Abidjan se concertent”, informe le journal Notre Voie et bien d’autres parutions qui abordent les sujets bilatéraux et régionaux d’intérêt commun.

L’actualité de ce jeudi, c’est aussi le décès du rappeur ivoirien Angelo Dogba, de son vrai nom Ange Romain Akou. L’artiste vivait depuis plusieurs années aux Etats-Unis.