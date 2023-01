Annie Wersching, de la série 24 Heures Chrono, morte d’un cancer

Annie Wersching était très célèbre pour son rôle d’agent de FBI dans la série culte 24h Chrono avec Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer. L’actrice américaine de 45 ans est décédée d’un cancer le dimanche 29 janvier 2023.

Annie Wersching, l’agent du FBI de 24 Heures Chrono, est morte

Depuis 2020, Annie Wersching souffrait d’un cancer. C’est à travers son rôle de Renee Walker dans la série 24 Heures Chrono que l’actrice s’est fait connaitre. Elle a joué le rôle d’un agent du FBI dans les saisons 7 et 8. Malgré le mal qui la rongeait, Annie Wersching a continué de jouer, notamment dans Star Treck et The Rookie.

La mort d’ Annie Wersching a été confirmée par le média américain Variety qui cite une campagne de GoFundMe dont l’objectif était de récolter des fonds pour la famille de l’actrice. Annie, mariée à Stephen, était mère de trois filles, Eddie, Ozzie et Archie, âgés de 12, 9 et 4 ans.

La mort de l’actrice a ému plusieurs personnalités du cinéma américain, dont Kiefer Sutherland, plus connu sous le pseudonyme Jack Bauer. "Elle était une des plus grandes actrices avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, et était mon amie. J'ai le coeur brisé pour sa jeune famille. Qu'on se souvienne d'elle pour la belle personne qu'elle était", a tweeté l’acteur de 56 ans.