Divo : Des sages-femmes exhortées à l’amélioration des soins de santé

L’Association des sages-femmes ivoiriennes (Asfi) section Divo a organisé un diner gala, le samedi 28 janvier 2023. Ce qui s’est passé.

Ce qui s’est passé samedi entre les membres de l’Asfi section Divo

Ce sont plus d’une centaine de sages-femmes qui ont participé au diner gala organisé par l'Association des sages-femmes ivoiriennes (Asfi) section Divo le samedi 28 janvier 2023. Lors de cette cérémonie, Mme Koua Tahaly, présidente de ladite association, a profité pour vanter le mérite des sages-femmes de l’aire sanitaire de Divo.

Elle a remis des diplômes d’honneur à douze (12) sages-femmes qui se sont démarquées par leur travail. Mme Seha, Vice-présidente nationale de l'Asfi, a adressé les félicitations du bureau national à Mme Koua Tahaly Achille pour le travail abattu dans la région du Loh djiboua.

M. Mominé Roger, Dr Toukoua, respectivement, directeur du CHR et directeur département de Divo, ont exhorté les sages-femmes à continuer de tirer le secteur de la santé vers le haut en baissant le taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile.

M. N’Goran, chef de cabinet du député Famoussa, a reconnu le mérite des sages-femmes du Loh Djiboua pour le travail bien fait auprès des populations. Il a par ailleurs demandé aux sages-femmes d’améliorer de plus en plus leurs relations entre elles et la population.

M. Maka, président de l’association des infirmiers et infirmières de Côte d’Ivoire, a invité les sages-femmes de Divo à continuer dans la dynamique du rassemblement et de l’unité pour le bonheur de la corporation.

Maxime Kouadio, représentant le ministre Amédée Kouakou, a rappelé qu’il a pris toutes les dispositions pour que la commune de Divo soit dotée de toutes les infrastructures de santé. Notons que la présidente Mme Koua Tahaly Achille est à la fin de son premier mandat à la tête de ladite association.