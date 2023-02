Gabon : Ali Bongo et Faure Gnassingbé renforcent leur coopération

Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, a accueilli son homologue togolais Faure Gnassingbé pour une visite d’amitié et de travail le lundi 30 janvier 2023. Les deux chefs d’État ont échangé sur des questions d’intérêt commun, rapporte la présidence togolaise.

Gabon : Faure Gnassingbé en visite de travail et d’amitié

Le président togolais est arrivé au Gabon le lundi 30 janvier 2023. Faure Gnassingbé et Ali Bongo ont eu un entretien et Dew séances de travail.

"Les deux présidents accompagnés de leurs délégations se sont rendus à la Zone économique spéciale de Nkok où ils ont inauguré la première usine de fabrication de panneaux de particules de bois en Afrique centrale, dénommée "Africa View", indique la présidence de la République du Togo dans un tweet.

Faure Gnassingbé a visité le Port minéralier d’Owendo, qui représente un secteur vital de l’économie du Gabon. Par ailleurs, Ali Bongo et son hôte se sont rendus à la Palmeraie et à l'usine d'extraction et de transformation de palme brute de Kango.

En outre, les présidents togolais et gabonais ont démontré leur attachement à la protection de l’environnement et au développement durable en échangeant autour du renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo.