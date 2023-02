Burkina : Des travailleurs de la santé réclament 36 mois de salaire

Au Burkina Faso, le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) réclame 36 mois d’arriérés de salaire. Dans un communiqué adressé au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, ces travailleurs a exprimé son indignation devant la situation.

Burkina Faso : Le SYNTSHA, indigné, donne de la voix

La note dédiée au ministre burkinabè de la Santé et de l’Hygiène publique porte la signature de Bernard Sanon, membre du bureau du SYNTSHA. Le syndicat interpelle les autorités du Burkina Faso sur un arriéré de 36 mois de salaire. Ci-dessous l’intégralité du communiqué :

Monsieur le ministre de la Santé et de l’hygiène publique,

Le 20 décembre 2022, une rencontre entre le gouvernement et le SYNTSHA s’est tenue au sujet des préoccupations urgentes du SYNTSHA. Au cours de cette rencontre le point sur le passif social a été abordé et très spécifiquement le passif d’arriérés de salaire et d’indemnité des agents de santé relevant de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP).

Notre préoccupation concernant ce passif était le paiement sans délai des arriérés de salaire et d’indemnité qui s’évaluent en fin décembre 2022 à 36 mois d’arriérés pour l’indemnité de garde. La réponse du gouvernement sur l’apurement de ce passif était que les trois ministres concernés à savoir le ministre en charge de la santé, celui en charge de la fonction publique et celui en charge de l’économie et des finances allaient se réunir diligemment sur la question et revenir au SYNTSHA.

C’est avec surprise et indignation que nous avons constaté que le passif social des agents relevant de l’AGSP n’a pas été apuré en fin décembre 2022. Pire, à la date du 20 janvier 2023 soit 1 mois après la rencontre du 20 décembre 2022, aucun retour n’a été fait au SYNSTHA comme convenu. Cette attitude du gouvernement, au-delà de son caractère méprisant, nous amène à nous interroger sur la sincérité du gouvernement lors des échanges avec le SYNTSHA. Par la présente, le SYNTSHA voudrais vous interpeller sur la plus grande diligence sur cette question.

Dans l’attente d’un paiement sans délai des arriérés de salaire et d’indemnités des agents de l’AGSP, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

Bernard SANON

Bureau National du SYNTSHA