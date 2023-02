CHAN 2023: Finale inédite entre l’Algérie et le Sénégal

L' Algérie et le Sénégal, deux nations phares du football africain, s'affrontent ce samedi 4 février en finale du CHAN 2022, en 2023.

Le Sénégal veut une nouvelle étoile au CHAN 2023 après la CAN remportée au Cameroun

L'Algérie et le Sénégal vont jouer, samedi 4 février, la finale du 7e Championnat d'Afrique des nations (CHAN). à 19h30 GMT. En demi-finales, les Lions de la Teranga locaux ont battu le Madagascar 1-0 pour se qualifier pour la première fois en finale du CHAN et affronter l'Algérie, pays hôte, le 4 février. Papa Diallo a inscrit le seul but de la victoire du Sénégal sur Madagascar, mardi soir au stade Nelson Mandela de Baraki.

De leur côté, les Fennecs se sont baladés face aux Nigériens (5-0). Avec deux buts inscrits, mardi, l’attaquant algérien, Sofiane Bayazid, prend seul la tête des meilleurs buteurs de la compétition avec cinq réalisations au total. Algérie - Sénégal, sera une première en CHAN et verra un nouveau pays inscrire son nom au palmarès. Ce n’est pas la CAN, mais la finale fait sûrement autant envie, dans les deux camps, que celle qui a opposé les deux sélections A en 2019 (1-0 pour les Fennecs).

En effet, les fans algériens veulent briser la malédiction de l’année 2022 qui les a vus perdre leur titre de champions d’Afrique, et rester à la maison, privés de la première Coupe du monde organisée dans un pays arabe. Les fans des Lions espèrent qu’une nouvelle étoile brillera pour eux, à trois jours du premier anniversaire de la CAN remportée au Cameroun.