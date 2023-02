Magic System: Ce qu'Asalfo demande à Dominique Ouattara

Les membres du célèbre groupe Magic System ont été reçus ce jeudi 2 février par la première dame, Dominique Ouattara. Ce qu'il s'est passé.

La Première Dame, Madame Dominique Ouattara a reçu en audience à son cabinet de Cocody Ambassades dans la matinée de ce 2 février 2023 le groupe Magic System conduit par Traoré Salif dit Asalfo. Dans une ambiance chaleureuse, les ambassadeurs du zouglou, comme chaque année, sont venus présenter à la Première Dame les traditionnels voeux du nouvel an de " santé, de succès et de bonheur". En retour, Madame Dominique Ouattara leur a adressé ses meilleurs voeux et indiqué sa fierté à ses filleuls pour leur succès musical et leur engagement humanitaire.

" Madame la Première Dame, si je suis à la tête de la Fondation magic system, c'est parce que nos chemins se sont croisés. Nous avons appris avec vous à rien attendre", a souligné le lead vocal Asalfo. Il a ensuite présenté en exclusivité la 15ème édition du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumanbo ( FEMUA) à la marraine de ce rendez-vous culturel depuis sa création. Par ailleurs, la Première Dame a félicité la fondation Magic System pour la construction de nombreuses écoles dans le pays et rassuré de sa présence au lancement de la 15ème édition du FEMUA prévu le 16 février à l'Hôtel Ivoire