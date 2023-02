Dr Gnagne Eliane appelle à un monde plus solidaire, plus engagé contre l’individualisme

Leadership féminin et participation active des femmes à la vie communautaire sont deux facteurs liés aux activités professionnelles et associatives de Dr Gnagne Eliane, Epse Akeke. Enseignante de biochimie alimentaire à l'Université Nangui Abrogoua d'Abobo ( Abidjan), Dr Gnagne Eliane est la présidente de l'association '' Les Amis du Dimanche '' . À travers cet entretien qu'elle a eu l'amabilité de nous accorder, elle explique le sens et la raison de la création de ladite association.

Dr Gnagne Eliane appelle à une solidarité accrue à l'endroit des familles en détresse

Vous êtes la présidente d’une association dénommée les Amis du Dimanche (A2D). De quoi s’agit-il ?

Gnagne Eliane (GE) : Je tiens à vous adresser mes vifs remerciements pour l’opportunité que vous me donnez d’échanger avec vous sur la vie de notre association les Amis du Dimanche. L’A2D est l’expression d’un acte de fraternité , d’amitié et de solidarité voulu par des frères, sœurs et amis d’enfance pour traduire en action leur volonté de participer à la lutte contre la pauvreté, toutes les formes de violence, l’analphabétisme et le chômage. Je tiens à préciser que l’2AD, née dans la commune de Yopougon, quartier Selmer le 20 Mars 2013, est une association laïque, apolitique et à but non-lucratif.

Quelles sont les motivations réelles de la création de votre association ?

GE : Les motivations réelles de la création de l’A2D sont d’ordre associatif, humain et humanitaire. Tous les membres de l’A2D sont engagés dans une dynamique de fraternité et d’entraide non seulement entre eux, mais aussi à l’endroit des autres. Nous entendons servir d’exemple et d’incitateur pour un monde plus solidaire, plus engagé contre l’individualisme qui ne saurait définir l’humanité. Nous militons foncièrement pour la rencontre entre plusieurs intelligences au service de tous.

Parlez-nous de vos domaines d’intervention.

GE : Nos champs d’actions portent sur l’Education, la Santé, la promotion des Droits humains, l’Emancipation de la Femme et la Protection du monde rural. Tout compte fait, l’A2D est à la disposition de tous.

Avez-vous mené des actions concrètes sur le terrain ?

GE : Depuis sa création en 2013, l’A2D a mené plusieurs actions dont la dernière en date, précisément le 21 décembre 2022 à l’EPP Siporex 2 de Yopougon Semler a consisté à primer les meilleurs écoliers de ladite école avec à l’appui des kits scolaires et des présents offerts aux enseignants. Nous avons également offert des présents aux enfants malades du CHU de Cocody et des dons en vivres et non vivres aux enfants de la pouponnière de Yopougon Attié.

Vous êtes Dr en Biochimie Alimentaire, Enseignante-chercheure à l’Université NANGUI ABROGOUA vos occupations professionnelles vous permettent-elles de mener à bien vos activités de présidente de l’A2D ?

GE : Je ne suis pas une présidente d’association toute puissante avec des pouvoirs absolus concentrés entre mes mains. Je collabore avec des jeunes, des femmes et des hommes constamment disponibles, avec lesquels nous prenons des décisions concertées. Ma profession d’enseignante-chercheure en Biochimie Alimentaire ne saurait m’empêcher d’avoir des activités extra-professionnelles. La vie associative n’est pas interdite en République de Côte d’Ivoire. Le plus important en la matière est d’avoir une organisation saine, un emploi du temps sans altérer mes engagements universitaires. Au contraire, l’A2D et ma profession d’enseignante doivent pouvoir se compléter pour servir au mieux les autres. C’est aussi ici que je salue la responsabilité avec laquelle tous les membres de l’A2D agissent et réagissent pour donner un sens à notre crédo LA MAIN SUR LE CŒUR.

En quelques mots que diriez-vous aux personnes qui souhaitent intégrer votre association ?

GE : Encore une fois, je vous dis merci pour cette lucarne que votre média me donne de parler de l’A2D. Notre association est ouverte à tous. Nous entendons travailler avec toutes les composantes de la population, avec les Autorités. Bien entendu, aucune œuvre humaine n’est parfaite, pour dire que nous ne sommes pas fermés aux critiques constructives. Nous avons besoin de l’aide de toutes les bonnes volontés pour atteindre nos objectifs dans notre contribution active à la construction d’un monde heureux et pacifique.

Propos recueillis par K.K