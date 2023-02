Yopougon: L'ONG Digital woman forme des filles aux métiers du numérique

L'organisation non gouvernementale, Digital woman active africa, a procédé au lancement du programme Tech'elle le mercredi 2 février 2023 au cours secondaire méthodiste de Yopougon. Un événement qui s'est déroulé en présence du président de la Plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire ( Pnci).

De jeunes filles du collège méthodiste de Yopougon, formées aux métiers du numérique

A en croire la présidente de ladite ONG, Gohi Lou Nogossiami, le programme Tech'elle consiste à former des jeunes filles des Lycées et collèges, à maîtriser les outils du numérique. Cette formation s'étendra sur trois mois et elle sera sanctionnée par la remise de diplôme aux jeunes aprenantes.

'' Les filles seront formés en programmation informatique, en leadership, en éducation aux médias et bien d'autres. Ce sont 23 filles qui ont été sélectionnées. On a pris les meilleurs élèves, les filles classées parmis les 10 premiers'', a ajouté la présidente de ladite ONG.

Puis d'ajouter: "Aujourd'hui on a besoin des femmes dans les métiers du numérique et cette formation est une opportunité pour les jeunes filles, de pouvoir apprendre afin qu'elles soient plus compétitives sur le marché de l'emploi ''.

Le directeur de l'école Méthodiste, Tobo Atsé Gustave, a adressé ses remerciements à l'ONG Digital woman active africa, pour le choix de son établissement. Il a demandé aux jeunes filles d'être attentives durant toute cette formation qui selon lui, va les distinguer des autres élèves.

Le président des anciens élèves de ladite école, Diakité Sory, a également abondé dans le même sens en faisant savoir qu'il est toujours bon d'avoir plusieurs cordes à son arc.

Quant au parrain de la cérémonie, et président de la Plate-forme de la presse numérique de Côte d'Ivoire (Pnci), Joël Nianzou, a exhorté les jeunes filles à l'excellence et à promis une belle récompense à celle qui sortira majeure de cette promotion.