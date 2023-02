65e Grammy Awards: Boomplay célèbre l'excellence de la musique africaine

L'industrie mondiale de la musique se prépare pour l'une de ses plus grandes soirées de l'année - la 65 ème édition de la cérémonie des Grammy Awards.

Grammy Awards 2023: Boomplay annonce une campagne pour célébrer les nominations d’artistes africains

Avec des artistes africains recevant des nominations historiques dans différentes catégories cette année, la plateforme de streaming et de téléchargement de musique la plus plébiscitée en Afrique, Boomplay, a annoncé une campagne pour célébrer cet exploit.

Boomplay offre à ses utilisateurs un accès gratuit à son offre payante pendant 24 heures, pour profiter et découvrir la musique sans aucune barrière et sans frais pendant toute la journée du lundi 6 Février 2023, dès l'annonce de tout artiste africain gagnant dans sa catégorie.

L'Afrique compte huit nominations lors de la cérémonie de cette année, et tout porte à croire qu’au moins un artiste africain nommé, remportera un Grammy. Ce sera l’occasion pour les utilisateurs de Boomplay, de célébrer à-travers toute l’Afrique.

Tosin Sorinola, Directrice des Relations Artistes et Médias de Boomplay, a déclaré: « Boomplay a toujours été à l'avant-garde du soutien à la musique et aux artistes africains, et l'initiative de rendre la version payante gratuite pendant 24 heures est une autre preuve de notre engagement dans notre mission à continuer à renforcer l'écosystème musical africain pour libérer tout son potentiel.

Nous offrons un accès gratuit à la formule à tous nos utilisateurs pour célébrer l'excellence musicale africaine aux Grammy Awards 2023. Avec l'abonnement offert pour 24 heures les mélomanes peuvent accéder à notre catalogue de plus de 90 millions de chansons pour écouter du contenu sans publicité et télécharger leurs chansons préférées, et ce, même sans connexion internet - une occasion parfaite pour les fans de musique de soutenir et de célébrer leurs artistes préférés. Nous sommes très fiers des grands progrès réalisés par les artistes africains, mettant la musique africaine sur la carte mondiale, et c'est notre façon de les encourager et de montrer notre soutien. »

La musique africaine était dûment représentée lorsque la Recording Academy (organisation en charge des nominations) a publié sa liste de nommés pour les 65ème Grammy Awards.

La méga star Nigériane Burna Boy et la légende Béninoise Angelique Kidjo sont nommés dans la catégorie Meilleur Album des Musiques du Monde, tandis que le Ghanéen Rocky Dawuni, l'Ougandais Eddy Kenzo, les Sud-Africains Wouter Kellerman, Zakes Bantwini et Nombeco Zikode et le Nigérian Burna Boy sont tous en course pour la Meilleure Performance des Musiques du Monde.

Remarquablement, en dehors des catégories "Global Music", la Nigériane Tems est nommée dans les catégories Meilleure performance de rap mélodique et Meilleure chanson de rap pour sa collaboration avec Drake et Future sur la chanson "Wait for You" en tête des charts. Angélique Kidjo est également nommée dans la catégorie Meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour sa chanson tirée de la bande originale du film « Woman King», "Keep Rising".

Reconnue pour ses fonctionnalités faciles à utiliser et sa diffusion audio de haute qualité, Boomplay propose une vaste bibliothèque de chansons et de podcasts, ainsi que des playlists de divers genres et artistes, mises à jour régulièrement pour garantir la disponibilité des derniers hits. Les utilisateurs de Boomplay peuvent également créer des playlists, découvrir de nouvelles musiques grâce à des recommandations personnalisées et écouter des chansons sans connexion internet. La plateforme de streaming offre une écoute sans publicité et hors ligne des chansons téléchargées via des abonnements quotidiens, hebdomadaires et mensuels abordables, ainsi que des forfaits de données mobiles suite à ses partenariats stratégiques avec des sociétés de télécommunications leaders du marché.

