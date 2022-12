Boomplay Côte d’Ivoire 2022: Josey, Didi B, VDA et Roseline Layo chez le streamer

Boomplay, plateforme de streaming de musique africaine 100% gratuite, fait signer la crème des artistes ivoiriens dont Didi B, VDA, Roseline Layo, Josey… après avoir officiellement lancé ses activités en Côte d’Ivoire au premier semestre 2022.

Boomplay Côte d’Ivoire 2022 - Ces artistes émergents qui ont confié leur exclusivité à la plateforme de streaming

Après un lancement et un accueil chaleureux en Juin 2022, Boomplay a, tout au long de l'année, poursuivi son implantation en Côte d'Ivoire en multipliant les initiatives et les collaborations.

En effet, de nombreux artistes reconnus, comme Elow’n, Remy Adan et Roseline Layo, ont confié l'exclusivité de leurs derniers projets musicaux à Boomplay et ont collaboré avec le streamer sur des initiatives marketing.

Cette année, plusieurs artistes de la scène ivoirienne se sont distingués en publiant des chansons de qualité, laissant entrevoir le très bel avenir de l'industrie musicale ivoirienne.

Pour clôturer l'année, le service de streaming et de téléchargement de musique n°1 en Afrique, Boomplay a publié son récapitulatif annuel très attendu, lancé en Côte d'Ivoire pour la première fois.

Le #BoomplayRecap2022 donne un aperçu de la consommation de musique et des informations sur les goûts et préférences musicales des auditeurs pour l'année. En outre, il permet aux fans et aux abonnés de découvrir leurs listes personnalisées des meilleures chansons, artistes, albums et genres.

Boomplay Recap présente des données et des informations sur la consommation de musique et l'engagement sur Boomplay, examinés au cours d'une période spécifique.

Il dresse le profil et segmente les données musicales par pays, artistes et utilisateurs et, ce faisant, fournit un reflet réel de l'écoute de la musique et des habitudes d'engagement des industries musicales locales en Afrique.

L'authenticité et la pertinence des données et des graphiques de Boomplay en tant qu'image précise de la consommation de musique, sont axées sur la base de données de Boomplay, qui est en grande partie la classe démographique inférieure et moyenne, le plus grand segment de population sur le continent.

Ainsi, il est plus inclusif et capture les goûts musicaux et les habitudes des consommateurs de musique sur le terrain.

Le streaming sur Boomplay a augmenté de 248 % en 2022, soutenu par ses 88 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une augmentation record du catalogue de Boomplay à plus de 90 millions de chansons.

Pour l'année 2022, le récapitulatif de Boomplay par pays met en évidence les catégories, y compris les meilleurs artistes masculins, les meilleures artistes féminines, les meilleurs artistes en plein essor, les chansons et les albums les plus écoutés, entre autres, tandis que Recap for Artists partage les statistiques 2022 des artistes, de façon individuelle, y compris le total des streams, les heures d’écoute, le nombre d’auditeurs, la chanson la plus écoutée, ainsi que les pays où les artistes sont les plus écoutés.

D'autre part, les utilisateurs de Boomplay (Boombuddies) auront accès à des résultats personnalisés de leur consommation de musique et de leur engagement sur Boomplay, grâce au récapitulatif des utilisateurs, qui met en lumière leur parcours musical 2022 en révélant des détails tels que le nombre de chansons qu'ils ont écoutées, leurs meilleurs genres, découvertes, meilleurs artistes, chansons qu'ils avaient en boucle et bien d'autres informations personnelles intéressantes.

Soulignant certains détails inclus dans le récapitulatif Boomplay 2022 pour la Côte d'Ivoire, VDA est en tête du peloton des artistes masculins les plus écoutés dans la catégorie "Meilleurs artistes masculins", suivi de Didi B et Serge Beynaud. Roseline Layo est l'artiste féminine la plus écoutée dans la même catégorie, suivie de Josey et Yilim.

Une autre catégorie se démarque: les ‘Genres musicaux en essor’, avec un concept rafraîchissant appelé « Le mouvement des petits » mettant en lumière des chansons emblématiques telles que Bodrin Mowdi de Blackiller, Papapolo de JD et Gouatanamo de Xma.

Dans cet élan, "L'Elu" de DJ Kerozen se positionne comme la meilleure chanson du nouvel an, de quoi en ravir plus d'un ! Vous pourriez aussi bouger au rythme de "C'est lent" d'Elow'n feat Lil Jay Bingerack, meilleure chanson de fin de soirée, ou vous avez certainement eu des dévotions matinales sur "Allô allô" de Morijah, qui se positionne comme meilleure chanson du matin.

Boomplay a été à l'avant-garde de la révolution du streaming musical en Afrique. Il a décidé d'utiliser des partenariats stratégiques et des initiatives de développement pour permettre à l'écosystème de la musique numérique en Afrique de réaliser son potentiel.

Des partenariats récents avec la radio française Générations et des événements comme le SIMA et le Republic Festival (Festival gospel) en Côte d'Ivoire vont dans le sens du progrès de la culture du streaming et de la consommation légale de musique, tout en élargissant la portée des artistes à l'échelle mondiale et en aidant l'industrie musicale ivoirienne à devenir plus viable et bénéfique pour toutes les parties prenantes.

Les playlists #BoomplayRecapCI2022 sont désormais diffusées sur l'application Boomplay dans différents genres et catégories, incluant tous les artistes et chansons dans le récapitulatif pour que les utilisateurs puissent profiter et revivre leurs chansons et moments préférés de 2022.

Les playlists peuvent être trouvées dans une rubrique spéciale de l’application intitulée Boomplay Recap 2022.