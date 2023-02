Le Burkina Faso rêve d'une "fédération" avec le Mali

En visite à Bamako, Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, le Premier ministre burkinabè, a souhaité que le Mali et le Burkina Faso forment une fédération. Pour l'hôte d'Assimi Goita, cela est une véritable solution pour le développement des deux pays.

Le Burkina Faso et le Mali, bientôt dans une fédération ?

"Depuis longtemps, j’avais exprimé à mon président, le capitaine Ibrahim Traoré, mon désir de venir ici, au Mali, pour rencontrer les hautes autorités et discuter de notre avenir commun", a confié Appollinaire Joachimson Kyelem de Tambela lors de son séjour au Mali du 31 janvier au 1er février 2023.

Le Premier ministre du Burkina Faso est convaincu que "le Mali est devenu comme une locomotive en Afrique noire, depuis que le président Assimi Goïta est au pouvoir".

"C’est une vraie révolution, même si on ne le dit pas, a-t-il poursuivi. Vous nous avez inspirés au Burkina Faso. Vous avez montré que c’est possible. L’une des raisons qui expliquent ma visite au Mali, c’est que nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons passé le temps à regarder ailleurs, alors que souvent, les solutions sont juste à côté de nous."

Le chef du gouvernement burkinabè estime qu'ils n'ont pas d'excuse pour réaliser ce que leurs devanciers n'ont pas pu réaliser. "Nos devanciers ont tenté des regroupements, comme la Fédération du Mali, qui malheureusement n’a pas duré. Mais, ils ont montré la voie. Avant même d’être Premier ministre, j’avais fait des articles et des propositions pour ce que j’appelais la constitution de la Fédération du Sahel", a mentionné le proche collaborateur du capitaine Ibrahim Traoré.

Poursuivant, Me Kyelem a fait comprendre que les deux pays ont beaucoup d'intérêt à fonder une fédération. "Le Mali est un grand producteur de coton, de bétail et d’or. Le Burkina Faso aussi produit du coton, du bétail, de l’or. Tant que chacun va regarder ailleurs, nous ne pesons pas tellement. Mais si vous mettez ensemble la production de coton, d’or et de bétail du Mali et du Burkina Faso, ça devient une puissance", a-t-il assuré.