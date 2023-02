CHAN 2022: Macky Sall offre 10 millions FCFA et un terrain aux Lions locaux

Le Sénégal a remporté la finale du CHAN 2022 aux tirs au but face au pays-hôte au Stade Nelson Mandela de Baraki (0-0, 5-4 tab), samedi.

Macky Sall gâte les Lions locaux de la Teranga, vainqueurs du CHAN 2022

Le Sénégal vit une année folle après le sacre à la CAN Cameroun 2021. Les Lions locaux de la Teranga ont visiblement brisé une barrière mentale, en remportant le CHAN 2023. La bande au sélectionneur Pape Thiaw succède ainsi au Maroc, vainqueur des deux dernières éditions et qui a déclaré forfait pour ce tournoi chez son voisin algérien. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte le Championnat d'Afrique des Nations, Algérie 2022. La victoire a mis du temps à se dessiner. Il a fallu attendre une séance de tirs au but, tendue. Et à ce jeu, c’est une nouvelle fois, le Sénégal qui en sort gagnant, (0-0, 5-4 tab).

Le Président de la République a récompensé les héros de la nation. En effet, les Lions locaux, vainqueurs du Championnat d’Afrique des Nations 2022 ont été gâtés à juste titre par le chef de l’Etat qui leur a offert une prime spéciale de 10 millions de FCFA et un terrain de 500 m2 dans la région de Dakar. Les joueurs ont, dans la foulée, reçu de chaleureuses félicitations du président Macky Sall qui a adressé aux vaillants Lions locaux et à leur encadrement, un hommage mérité pour cette victoire historique.

“Chers lions, vous êtes entrés dans l’histoire ! La Nation entière est fière de vous”, a tweeté le chef de l’Etat. Auteur d’un tournoi exceptionnel, le gardien Pape Mamadou Sy a été désigné meilleur gardien de la compétition. Le joueur de Génération Foot s’est particulièrement distingué dans cette finale avec plusieurs arrêts dont un lors de la séance des tirs au but. La CAF a aussi attribué le trophée du fair-play aux Lions pour leur comportement exemplaire durant tout le long de la compétition.