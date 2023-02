CHAN 2022 : Le Sénégal double l’Algérie et file avec le trophée à Dakar

Le Sénégal vient de réaliser, samedi 4 février 2022, l’un de ses plus grands rêves en matière de football. Devant de redoutables adversaires assoiffés du titre, Pape Thiaw et ses hommes remportent pour la première fois, le Championnat d’Afrique des nations 2022.

Après 11 ans d’absence, le Sénégal remporte enfin son premier CHAN en Algérie

De son histoire, les Lions de la Teranga n’avaient jamais remporté le CHAN (Championnat d’Afrique des nations). Mais désormais, ce sera une vielle histoire. Après 11 années de galère, le rêve des Sénégalais est devenu une réalité avec sa victoire face à l’Algérie, pays hôte au stade Nelson Mandela Stadium Baraki lors de la finale du CHAN 2022. Très impressionnante durant leur parcours, l’équipe nationale sénégalaise locale a réussi à réinscrire sa propre histoire au sortir de ce CHAN 2022. « Nous voulons retourner au Sénégal avec le trophée… L’Algérie est une équipe solide. Ils n’ont encaissé aucun but. On va devoir trouver la faille pour gagner ce match », avait affirmé Pape Thiaw après sa victoire face au Madagascar (1-0) en demi-finale.

Et effectivement, le sélectionneur de l’équipe nationale locale du Sénégal a réussi à s’imposer en finale face à l’Algérie (0-0) pendant un duel de 120 minutes, et (5-4) aux tirs aux buts. En effet, malgré la taille de leurs adversaires qui n’avaient encaissé qu'un seul but jusqu’en finale, les Sénégalais ont bel et bien décroché leur premier CHAN historique marquant ainsi le début de l’année 2023. « Personnellement, je suis heureux que le football local sénégalais soit mis en valeur. Notre pays est pétri de talent », avait reconnu Papa Thiaw avant la rencontre.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci