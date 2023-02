25 ans de la Chaire UNESCO: Bakayoko-Ly Ramata, apôtre de la paix

L’université Félix Houphouët-Boigny abrite, depuis le vendredi 3 février dernier, à l’amphi A, les activités marquant le quart de siècle de la Chaire UNESCO pour la culture de la paix dont le titulaire est le Prof. Méké Méïté.

UNESCO - Bakayoko-Ly Ramata : « La paix est importante pour l’avenir de l’humanité »

Une étape importante de cette célébration a été la distinction des ambassadeurs de la culture de la paix parmi lesquels le président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, représentant pour l’occasion le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, le Cheick Aïman Ousmane Diakité, la mathématicienne Joséphine Guidy Wandja, la réalisatrice Akissi Delta, le Prof. Urbain Amoa, et bien d’autres acteurs œuvrant pour la paix en Côte d’Ivoire.

La marraine de ce 25e anniversaire, SEMme Bakayoko-Ly Ramata, Déléguée permanente de la Côte d’Ivoire auprès de l’UNESCO, a félicité les responsables de la Chaire à travers son titulaire le Prof. Méké Méité, puis les enseignants-chercheurs et chercheurs qui ont su en faire un véritable levier de l’enseignement et de la recherche sur la culture de la paix. La marraine s’est ensuite adressé à ses filleuls en ces termes:

« Comme le stipule le préambule de l’UNESCO, ‘’les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix’’. Vous êtes des modèles pour la jeunesse. En tant qu’ambassadeurs de la paix, il vous appartient désormais de transmettre autour de vous les valeurs de la paix et grâce à votre savoir, savoir-faire et savoir-être pour impacter positivement le comportement de vos concitoyens et toutes les personnes qui vivent dans votre milieu. La construction de la paix est tellement importante pour l’avenir de l’humanité qu’elle ne doit pas être l’apanage des hommes politiques »

Interrogée en marge de la cérémonie, Mme l’ambassadeur a dit être doublement honorée. D’abord en sa qualité de marraine des émissaires qui ont désormais la lourde mais exaltante tâche de militer partout pour la paix et consolider les acquis de la Côte d’Ivoire en la matière ; ensuite en tant que Déléguée permanente à l’UNESCO, institution qui a mis la culture de la paix au cœur de tous ses programmes et projets. Elle a relevé que la distinction des ambassadeurs de la paix vient à point nommé car le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix sera remis cette année en Côte d’Ivoire, sur la terre natale de feu le Président Félix Houphouët-Boigny, qui fut un grand militant de la paix dans le monde et qui a su transmettre sa conviction et son engagement pour les idéaux de la paix à ses héritiers dont le Président de la République, SEM Alassane Ouattara.

Rappelons que le thème de la célébration des 25 ans la Chaire UNESCO pour la culture de la paix est « La Chaire UNESCO pour la culture de la paix, 25 ans après : acquis scientifiques et sociaux, défis et perspectives ».