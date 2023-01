L'UNESCO et L'OREAL récompensent 20 femmes scientifiques africaines

Le 1er décembre 2022, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO ont récompensé, à Abidjan, 20 femmes scientifiques africaines pour l’excellence de leurs travaux scientifiques. Il s'agit de 15 doctorantes et 5 post-doctorantes qui incarnent, par leurs parcours et leurs sujets de recherche, toute la diversité́ et le potentiel de la science issue du continent. Nommées au palmarès du 13e Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, elles représentent une source d’espoir pour l’avenir du monde.

Les femmes scientifiques africaines, un espoir pour le continent

Pour la 13e édition du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO réaffirment leur engagement aux côtés des femmes scientifiques, afin de les accompagner, les rendre visibles et les soutenir dans leurs carrières.

« Sans les femmes, aucun progrès n’est possible. Nous ne pouvons pas avancer si la moitié de l’humanité est laissée pour compte. Nous devons les encourager, les rendre visibles, leur donner les moyens de lutter contre les obstacles existant et leur permettre d’inspirer les générations futures », a rappelé Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L’Oréal, lors du Sommet 2022 sur la transformation de l’éducation au siège des Nations unies en septembre dernier.

Ces 20 scientifiques du "Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2022 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science" investissent de nombreux domaines de recherche et s’engagent pour améliorer les conditions de vie de millions de personnes à travers l’Afrique et le monde. L'objectif est de sécuriser et augmenter les récoltes agricoles pour combattre la pauvreté et la faim, enrayer des maladies comme le paludisme, mieux gérer et préserver les ressources naturelles et vitales, renforcer la sécurité des populations face aux risques de catastrophes naturelles ou encore développer des biopolymères pour l’industrie. Par leur engagement et leur excellence scientifique, ces jeunes femmes sont un atout décisif pour le développement du continent.

Sélectionnées pour leur excellence scientifique parmi 425 candidatures par un jury présidé par le professeur Aggrey Ambali (directeur de la coopération technique et du financement des programmes au sein de l’Agence de développement de l’Union africaine, AUDA-NEPAD), les 20 jeunes femmes scientifiques africaines 2022 font la fierté des 16 pays dont elles sont originaires, notamment le Niger, le Togo et le Tchad représentés pour la première fois cette année. Elles seront célébrées et mises à l’honneur lors de la cérémonie de remise de prix qui se tiendra le 1er décembre à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le prix régional jeunes talents de l'UNESCO et la Fondation L'Oréal

Initiés en 2000, les programmes nationaux et régionaux Jeunes Talents Pour les Femmes et la Science de la Fondation L’Oréal, en partenariat avec l’UNESCO, permettent de remettre chaque année près de 250 dotations dans plus de 110 pays. Ces prix apportent aux Jeunes Talents un soutien spécifique à un moment charnière de leur carrière.

Il vise à contribuer à aider les femmes scientifiques à poursuivre leur carrière et plus généralement de promouvoir et valoriser la place des femmes en sciences.

Les 20 chercheuses primées reçoivent un soutien financier pour les aider à mener leur projet de recherche (dotations de 10 000 € pour les doctorantes et de 15 000 € pour les post-doctorantes). Mais le programme va au-delà d’une dotation financière : il leur propose également de suivre une formation complète en leadership. L’objectif de ces formations est de contribuer au développement personnel et professionnel des Jeunes Talents, mais aussi de leur donner des outils pour les aider à briser le plafond de verre et devenir de nouveaux rôles modèles féminins en science.

Ces 20 talents ont rejoint en décembre 2022 la communauté des 181 chercheuses qui ont été soutenues et honorées par le prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne Pour les Femmes et la Science depuis sa création en 2010.



Le palmarès du Prix Jeunes Talents Afrique subsaharienne 2022 Pour les Femmes et la Science

Afrique australe

Bibi Nausheen JAFFUR, doctorante en sciences de l’ingénieur et de la technologie – « Production de biopolymères à partir de fibres végétales » - Île Maurice Beauty MAKAMURE, doctorante en sciences de la vie et de l'environnement – « Séquençage du génome entier pour la détection de la résistance aux médicaments contre la tuberculose au Zimbabwe » - Zimbabwe Brenda NAMUMBA, post-doctorante en sciences de la matière – « Utiliser les télescopes précurseurs du SKA pour percer les mystères de l'univers » - Zambie Lovasoa Rina RAHARINAIVO, doctorante en sciences de la vie et de l'environnement – « La pollution plastique et ses alternatives à Madagascar » - Madagascar Bibi Yusra RUHOMALLY, doctorante en sciences formelles – « Modélisation de la dynamique de consommation de drogues à l'aide du modèle NERA » - Île Maurice

Afrique centrale

Assia Aboubakar MAHAMAT, post-doctorante en sciences de l'ingénieur et de la technologie – « Développement de matériaux de construction écologiques en Afrique subsaharienne » - Tchad Nora NGANYEWO, doctorante en sciences de la vie et de l'environnement – « Génétique et invasion par le Plasmodium falciparum en Gambie » - Cameroun

Afrique de l’Est

Julliet KIRUI, doctorante en sciences formelles – « Classification de la qualité de l'eau à l'aide de l'apprentissage ensembliste et de l'Internet des objets » - Kenya Geraldin M. W. LENGAI, post-doctorante en sciences de la vie et de l'environnement – « Développement de fongicide botanique pour la gestion des parasites de la tomate et de la pomme de terre » - Kenya Ruth MWANGI, doctorante en sciences de la vie et de l'environnement – « Biopesticides contre la dégradation des tomates post-récolte » - Kenya Ange Cynthia UMUHIRE, doctorante en sciences de la matière – « Prédire et prévoir la météo spatiale au Rwanda » - Rwanda Bezalem Eshetu YIRDAW, doctorante en sciences formelles – « Modélisation de la mortalité infantile à l'aide d'un réseau bayésien multi-niveaux » - Éthiopie

Afrique de l’Ouest