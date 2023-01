Après The bachelor, Celebrity moment est au cœur de débats

L'émission Celebrity moment, annoncée à grande pompe sur La 3, est déjà au centre des débats. Le programme télévisé annoncé il y a peu est critiqué par les spectateurs.

Que reproche-t-on à l'émission Celebrity moment

Celebrity moment est une télé-réalité mettant en scène des influenceurs et blogueurs ivoiriens vivant en France et aux Etats Unis. Celebrity moment entend mettre en avant le côté positif de Bob Lee, Jessy Jay, Lesly 5 étoiles, Love Gugu, Lolly La Fracasseuse, Shanel T, Slamazone, Lunick Beker, Lolo Beauté, Aya Robert et Yaka Yaka de Paris.

Diffusée du vendredi au dimanche à 22 heures GMT sur La 3, la télé-réalité ‘’Celebrity moment’’ s'attire déjà la foudre des téléspectateurs.

Des téléspectateurs et certains internautes donnent une note ‘’assez médiocre’’ à la télé-réalité. Pour eux, Celebrity moment, bénéficie d’un budget serré. ‘’Barbarie, violence dans le langage, mauvaise qualité de l’image’’, dénoncent les internautes. ‘’Ivoiriens ivoiriens, il est temps qu’on se lève tous ensemble comme un seul homme pour dire NON à certaines forfaitures dans ce pays. Une telle émission avec de telles personnes ne devrait en aucun cas prospérer sous notre tropique. Il est temps qu’on fasse entendre notre voix, on ne paye pas payer cher pour qu’on vienne nous abrutir’’, dénonce un internaute.

Poursuivant, un autre fait une sensibilisation et interpelle la chaîne de télévision. ‘’Il y a bien plus de jeunes entrepreneurs, promoteurs d’événements, des inventeurs des chercheurs, de grouilleurs dans les black market, des femmes au marché Gouro et certains dans les rues, qui luttent pour gagner dignement leur vie et qui contribuent réellement au développement de notre pays, c’est ceux-là qui devraient être mis en évidence, leur donner plus de visibilité créer spécialement une émission pour eux, afin qu’ils puissent inspirer d’autres jeunes et les plus petits à faire mieux qu’eux pour le rayonnement de notre Côte d’Ivoire et son développement dans plusieurs domaines’’, recommande un internaute

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci