Amadou Koné aux usagers de la route: "Si on est chauffeur avec un permis, on devrait..."

Le ministre des Transports, Amadou Koné, était le mardi 7 février 2023 au siège ivoirien de la société Quipux Afrique pour s’imprégner, à la faveur de la première semaine nationale de la sécurité routière ( SSR), des capacités du centre d’assistance en ligne (1302) et la plateforme Digitale qui visent à renforcer la proximité de l’administration des transports avec les usagers.

Quipux Afrique: Amadou Koné en immersion au centre d'appel gratuit 1302 et de gestion intégrée digital ( SSR-Côte d’Ivoire)

Dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025, le Ministère des Transports a mis à disposition un centre d’assistance pour informer, orienter et assister les usagers de la route dans les divers projets, démarches et procédures liés à l’administration des transports.

En visite le mardi 07 février 2023, à la faveur de la première semaine nationale de la sécurité routière, le Ministre des Transports Amadou KONE s’est dit satisfait et fier du dispositif d’assistance mis en place en vue de renforcer la proximité de l’administration des transports avec les usagers.

Présentation du centre 1302 et plateformes digitales de Quipux

Mis en place à la faveur de la mise en œuvre du projet de Système de Transports intelligent (STI), le Centre d’assistance du Ministère des transports assure un volume de 1300 appels journaliers et environ 100 requêtes sur les canaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram et télégramm) avec pour la majorité une recherche d’informations sur le permis à points, la vidéoverbalisation, la plateforme du CGI Digital et les démarches liées à l’obtention des documents du transport routier et des plaques d’immatriculation.

Ce centre d’assistance est composé d’un Call Center disposant d’un système développé pour prendre 30 appels simultanés. Mais également d’une plateforme WhatsApp (05 652 475 48) professionnelle qui intègrent de nombreux canaux sociaux pour prendre en compte les requêtes digitales des usagers jusqu’à satisfaction. Le point de presse qui a suivi la visite a été une énième occasion pour le ministre Amadou Koné d’exhorter tout le monde à s’approprier les recommandations du gouvernement en matière de sécurité routière.

« La sécurité routière ne doit pas être l’affaire du seul gouvernement ou du ministre Amadou Koné. Plus de 1000 tués par an sur nos routes, cela doit nous interpeller tous », a-t-il martelé. Enfin pour ceux qui souhaitent un report de 3 ans du permis de conduire à points, le premier responsable des transports en Côte d’Ivoire a été net :

« Il y a 1500 tués par an du fait des accidents de la route. Sur 3 ans, on aura 4500 tués. En tant que ministre des transporteurs mais aussi des transportés, mon rôle est de trouver des solutions en toute responsabilité. C’est ce que nous faisons. Évidemment à partir du 1er mars, on ne viendra pas verbaliser ou sanctionner les gens qui n’ont commis aucune infraction. Enfin, si on est chauffeur avec un permis de conduire, on devrait respecter et mettre en pratique ce qu’on a appris en matière du code de la route. Ce n’est pas nouveau de dire qu’il faut mettre la ceinture de sécurité ou marquer un arrêt lorsque le feu tricolore est au rouge ou encore réduire sa vitesse pour éviter les accidents », a-t-il conclu.

Amadou Koné sur life Radio

Notons que le même jour de mardi 7 février 2023, le ministre Amadou Koné était avant de se rendre chez Quipux, l’invité de l’émission « normal, pas normal » de Life Radio 107.7 FM. Là aussi, il est revenu sur l’ensemble des mesures prises par le gouvernement et le ministère des transports en relation avec la stratégie nationale de sécurité routière.

Amadou Koné a insisté sur le dispositif de prise en charge des victimes d’accidents mis en place par son ministère non sans saluer le ministre de la santé et les médecins de Yamoussoukro et Toumodi pour leur professionnalisme après la survenue de l’accident du 5 janvier 2023 à Yamoussoukro et qui a permis d’amoindrir le nombre de tués.