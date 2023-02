Manadja Confirmé courtisé par une jeune femme depuis la France

Une jeune dame depuis la France a fait une belle déclaration d'amour à Manadja Confirmé, l'ex collaborateur de Dj Congélateur. Ce qu'elle a dit.

Prouncess x queens: " J’aime Manadja Confirmé et c’est loin d’un BUZZ"

Depuis la fin de sa collaboration avec Dj Congélateur, Manadja Confirmé est sollicité de partout. Ayant reçu de nombreux dons, il a même réalisé un featuring avec Kerozen Dj. Un rêve devenu réalité, selon ses propos.

Dans toutes ses sorties , Manadja Confirmé est accompagné d'une charmante jeune fille répondant au nom de Mauricette. Ce qui n'a pas échappé à la curiosité de plusieurs internautes. Est-ce la petite amie de Manadja confirmé ? Telle est la question que se posaient de nombreux observateurs.

Une question à laquelle, le jeune homme a répondu au micro de Media Prime. '' La jeune dame toujours à mes cotés est ma camarade. C'est elle qui me manage. Elle n'est pas ma go", a-t-il précisé.

Devenu célèbre désormais, Manadja confirmé attise les convoitises de plusieurs femmes. Le jeune homme vient de recevoir une belle déclaration d'amour d'une jeune dame depuis la France.

Celle dernière, se faisant appeler Prouncess x queens, dit être prête à effectuer le déplacement sur Abidjan afin de retrouver l'ancien manager de Dj Congélateur. Et elle a même envoyé un petit message à Mauricette.

''Je vis présentement en France et je compte venir en Côte d’Ivoire pour Manadja confirmé. Car il est un homme avec un grand cœur et je suis célibataire. Je n'ai pas besoin de son argent, je suis posée. Juste son amour et c’est sincère. Merci Mauricette pour ton boulot formidable et remarquable. Mais tu es trop dans les photos de mon confirmé. Je l’aime et c’est loin d’un BUZZ. Établissez le contact svp", a-t-elle indiqué.