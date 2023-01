Georges Tai Benson crache ses vérités aux artistes à buzz !

Georges Tai Benson, l’un des pionniers de l’animation télé en Côte d’Ivoire, a lancé un message fort à l'endroit des artistes ivoiriens friands des buzz.

Georges Tai Benson : ''Nous en avons assez des personnes aux buzz inutiles"

De nombreux artistes ivoiriens ont décidé d’inclure des buzz ou polémique dans leur stratégie de communication afin de toucher un maximum de personnes. Certains organisent de faux mariages, d’autres mettent en place des clashs, rien que dans l’objectif de se faire remarquer par les internautes. Pour les adeptes et pratiquants de ces buzz, c’est la meilleure façon de susciter l’intérêt autour de leur production musicale.

Mais pour Georges Tai Benson, ancienne grande figure de la RTI (Radiotélévision ivoirienne), ce ne sont pas des exemples à suivre. Et il l’a fait savoir le vendredi dernier à Grand Bassam, lors d’une cérémonie en honneur à Alpha Blondy, artiste dont il a été le tout premier producteur.

Fier de ce qu’est devenu son ancien poulain, il a fait les éloges de ce dernier tout en adressant un message la nouvelle génération d’artistes adeptes des buzz.

« Trébucher, tomber est à la portée de tout le monde. Mais savoir se relever et gagner est réservé aux âmes fortes, aux esprits lourds, ouverts, riches et aux muscles exceptionnels. Je voudrais dire qu’Alpha Blondy a trébuché, il est tombé il est même allé au fond du puits. Cela est à la portée de tout le monde. Mais sortir de là, pour devenir in fine l’icône non pas ivoirienne, mais universelle du reggae après le pape Bob Marley n’est pas donné à tous », a soutenu Georges Tai Benson.

Et GTB Le Boss d’ajouter : « Je souhaiterais à vous jeunes, friands du reggae, amoureux et fanatiques d’Alpha Blondy que vous suiviez son exemple parce que nous en avons assez des personnes aux buzz inutiles, des buzz qui détruisent, des buzz qui ne construisent pas .»