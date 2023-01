Après Olivia Yacé, Deborah Blaka, en bikini, crée un nouveau buzz

Devenue célèbre à la faveur du Tchin-Tchinn de Jonathan Morrison, la belle Deborah Blaka , a encore fait sensation sur la toile. Ce qu'il s'est passé.

Deborah Blaka a encore fait sensation sur les réseaux sociaux

La belle Deborah Blaka fait partie des révélations de la première édition du tournoi Tchin-Tchinn initiée par Jonathan Morrison. Le jeune entrepreneur ivoirien venu des États-Unis.

Dans l'après-midi du samedi 3 septembre 2022, cette charmante jeune fille ivoirienne s’était rendue au tournoi magnifiquement vêtue d'un collant rouge et d'un haut décolleté de couleur blanche. Le tout couronné par des cheveux coiffés comme un homme. À présentée dans les gradins, la jeune dame a tout de suite suscité l'hystérie dans la public.

Sa simplicité a tapé à l'œil des internautes et ses photos sont très rapidement devenues virales sur la toile, au point où elle a été très invitée, trois jours plus tard sur la chaîne de télévision NCI.

Deborah Blaka a dévoilé son âge tout en expliquant l’histoire cachée dernière sa coiffure. ‘’ J’ai 19 ans, j’ai fait la classe de terminale cette année (…) c’est mon père qui me disait de me coiffer et j’ai fini par adopter la coupe, parce que je me sentais belle avec les cheveux courts‘’, a-t-elle confié.

Devenue ainsi une personnalité publique, ces faits et gestes sont abondamment commentés par de nombreux internautes. Ces dernières heures, la jeune fille de 19 ans s'est affichée dans un maillot de bain, très sexy, exactement comme l'a fait Olivia Yacé, il y a quelques jours. Ce qui a bien évidemment suscité la réaction de plusieurs internautes. '' Hummmm la petite là donne des sueurs froides ohoooo '', a commenté un internaute.