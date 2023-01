Affichage publicitaire : Un atelier pour l’approbation du projet d’assainissement

Du 12 au 13 janvier 2023 à l’Université Nord-Sud Abidjan, se tient à l’initiative du ministère de la Communication et de l’Économie numérique, un atelier d’approbation du projet d’assainissement, de réorganisation et de modernisation de l’affichage publicitaire, à l’attention des régies agréées à l’affichage publicitaire.

Projet d’assainissement, des experts au labo

Cet atelier s’inscrit dans la politique de transformation digitale de la communication publicitaire voulue par Amadou Coublibaly, ministre de la Communication et de l’Économie numérique, porte-parole du gouvernement.

Cette initiative innovante, soutenue par l’ensemble du gouvernement, vise à renforcer la dématérialisation du processus de gestion des implantations et l’exploitation des panneaux publicitaires. Au nom du ministre Amadou Coulibaly, Jean Martial Adou, directeur de cabinet du ministère de la Communication et de l’Économie numérique, président du Conseil supérieur de la publicité, a procédé à l’ouverture de l’atelier.

Il s’est notamment réjoui de la forte mobilisation des acteurs du secteur de l’affichage publicitaire et transmis la reconnaissance du ministre. ‘’Je vous transmets les cordiales salutations et la reconnaissance de monsieur le ministre pour votre engagement à l’atteinte de nos objectifs communs pour le secteur de la publicité et particulièrement pour le secteur de l’affichage. Votre précieuse collaboration et votre appui depuis plus d’une année à la mise en œuvre de l’assainissement et de la réorganisation du secteur de l’affichage publicitaire sont appréciés à sa juste valeur’’, a rappelé le président du CSP.

Pour le Conseil supérieur de la publicité, il s’agit à travers cet atelier, de concert avec les faitières du secteur, de contribuer à la réduction des manquements à la réglementation, ainsi qu’à l’amélioration des conditions d’exercice de la profession afin de garantir la viabilité économique des entreprises du secteur.

Pour atteindre cet objectif, Jean Martial Adou a rappelé les acquis de la digitalisation des services offerts par le CSP au cours de l’année 2022 qui vient de s’achever. Le président du CSP a également résumé l’ambition de sa structure en ses termes : « Notre ambition sur un horizon de deux ans est de permettre à toutes les régies d’exercer dans un environnement structuré et sécurisé ».

Cette ambition, soutiendra-t-il, s’appuie sur la stratégie élaborée par le ministère ainsi que sur le cahier des charges qui découle des résultats du projet d’assainissement, de réorganisation et de modernisation de l’affichage publicitaire en Côte d’Ivoire.

Le présent atelier qui se veut un creuset d’échanges avec l’ensemble des acteurs de la communication publicitaire et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques du ministère de la Communication et de l’Économie numérique est présidé par le ministre Amadou Coulibaly.

Gertrude Dammond, directrice générale de la Communication et des Médias, conduit les travaux avec à ses côtés Michelle Houphouët, directrice de la Communication publicitaire, secrétaire générale du CSP et les partenaires techniques, notamment des experts du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) et du cabinet CrossRoad.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci (Avec Sercom)