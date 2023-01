Éducation nationale : Mariatou Koné renforce la capacité des acteurs

Le 12 janvier 2023, la ministre Mariatou Koné a offert 144 véhicules aux directeurs centraux et régionaux, et aux Inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire (IEPP). Cette remise a eu lieu au Lycée Sainte-Marie d’Abidjan-Cocody. Un moyen pour l’État d’encourager les acteurs de l’enseignement à mieux s’engager pour une meilleure qualité éducative.

Mariatou Koné équipe des acteurs de son ministère

Ce sont 144 véhicules qui ont été remis à des acteurs de l’enseignement ivoirien. La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation vient combler le besoin de ces acteurs de son ministère afin d’améliorer la qualité de l’enseignement en Côte d’Ivoire.

Mariatou Koné a exhorté les bénéficiaires à utiliser avec conscience et professionnalisme les véhicules reçus. « Il faut veiller à l’entretien de ces engins si chèrement acquis. Les dégradations rapides, sans raison valable, ne seront pas tolérées. Je vous invite à cette responsabilité citoyenne, car chacun doit jouer sa partition dans la gestion saine des finances et du patrimoine de l’Etat », a recommandé la ministre.

Ce don s’inscrit dans la transformation et la recherche de la qualité de l’éducation consignées dans les actes des États généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA).

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a réparti 571 véhicules qu’elle a acquis, entres les acteurs, grâce à la détermination du gouvernement à améliorer le système éducatif.

Le successeur de Kandia Kamara a profité de cette occasion pour saluer l’engagement du président Alassane Ouattara en faveur de l’amélioration de l’éducation en Côte d’Ivoire.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci