Accident de Yamoussoukro: Le prérapport d'enquête livre ses secrets

Le Bureau d’enquêtes techniques sur les accidents de transports en Côte d’Ivoire (BEA) a animé un point de presse suite à l’accident survenu le 5 janvier 2023 à Yamoussoukro impliquant deux autocars. C’était le jeudi 12 janvier 2023 au 26e étage de l’Immeuble Postel 2001 Abidjan-Plateau.

Accident de Yamoussoukro: Le BEA livre les premiers résultats de son enquête

La directrice du BEA, Mme EKRA Anne-Marie, a livré le contenu du prérapport de l’enquête diligentée par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné dès la survenue de l’accident. Elle avait à ses côtés le commissaire divisionnaire de police, TOURE Abdoul Kader, directeur de la Police spéciale et de la sécurité routière (PSSR) et Étienne KOUAKOU, directeur de la Coordination et de la gestion intégrée des opérations des transports terrestres et des relations extérieures à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (DGTTC).

Dans l’attente de tous les renseignements attendus ainsi que des résultats des examens toxicologiques, l’équipe d’enquête a pu établir les circonstances de l’accident, notamment après visualisation des caméras de surveillance et de quelques témoignages.

Ainsi, il ressort que le minicar, immatriculé 7055WWCI01, a été mis à la disposition d’une famille en deuil pour transporter les membres de la famille d’un défunt et les personnes dans le cadre d’un convoi funéraire d’Abidjan à destination de Séguéla. Le minicar ayant devancé le convoi, roulait d’Abidjan en direction de Yamoussoukro.

Parvenu à l’entrée de Yamoussoukro, sur l’autoroute A3 de 2 x 3 voies séparées par une ligne continue, le minicar qui roulait dans le couloir du milieu s’est engagé dans une série de dépassements à vive allure. Après un double dépassement sur la gauche, il s’est retrouvé sur le milieu de la voie de sens inverse face à l’autocar UTB qui partait de Yamoussoukro à destination d’Abidjan.

La collision frontale entre les deux véhicules a été violente. Après l’analyse de toutes les informations factuelles recueillies ou à compléter, des rapports d’expertises automobiles et environnementales et des rapports des audits administratifs des entreprises de transport et des exploitants des véhicules accidentés, les experts du BEA vont s’atteler à identifier tous les dysfonctionnements et non-conformités qui ont pu favoriser la survenue d’un tel évènement, voire l’aggraver.

Le bilan indiquait 14 personnes décédées (5 hommes et 9 femmes), dont 9 décès sur le site de l’accident et 5 décès à l’hôpital. Parmi les 14 personnes décédées, on dénombre 11 passagers du minicar et 3 occupants de l’autocar. 73 blessés ont été évacués au Centre hospitalier de Yamoussoukro et au centre de santé Moscati de la Basilique Notre Dame.