Côte d’Ivoire-Yamoussoukro : Collision entre deux cars,14 morts

Ce jeudi 5 janvier 2023, il y a eu une collision cet après-midi entre deux cars de transport à la sortie de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d’Ivoire. Selon le GSPM (Groupement des sapeurs-pompiers militaire), cet accident a enregistré 87 victimes dont 14 décès et plusieurs blessés évacués dans deux centres de santé de la ville.

Yamoussoukro : 87 victimes dans un accident de circulation, selon le GSPM

Selon des informations relayées par le GSPM (Groupement des sapeurs-pompiers militaires), l’accident a eu lieu aux environs de 14H30 sur l’axe Yamoussoukro-Abidjan. Le bilan fait état de 14 décès. Il s’agit de 9 hommes et 5 femmes. On compte aussi 45 victimes évacuées au CHR de Yamoussoukro et 28 autres à l’hôpital MOSCATI de la capitale politique ivoirienne.

Selon certaines sources, 3 ambulances de la cinquième compagnie GSPM, une (1) des pompiers civils de Toumodi, une (1) du SAMU et une (1) du CHR de Yakro étaient mobilisés sur le lieu de l’accident. Le drame s’est déroulé sur la voie sud en direction d’Abidjan.

L’accident a été causé par une collision entre deux cars de transports, rapporte le GSPM.

Yahafe Ouattara : www.afrique-Sur7.ci