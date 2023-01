Nigeria : Aliko Dangoté va inaugurer la plus grande raffinerie d'Afrique

Au Nigeria, l’ouverture de la raffinerie de pétrole d'Aliko Dangoté est prévue pour le 24 janvier 2023. Selon Amarhall TV, l’homme le plus riche d’Afrique avait promis conduire son pays à l’autosuffisance en carburant.

Aliko Dangoté offre au Nigeria l’une des plus grandes raffineries de pétrole au monde

Selon notre source d’information, cette raffinerie de pétrole, dont le coût s’élève à 19 milliards de dollars US, est dotée d’une capacité de production de 650 000 barils bruts par jour. À cet effet, elle sera la plus grande raffinerie en Afrique et l’une des plus grandes dans le monde entier.

Amarhall TV, précise que le Nigeria est l’un des plus grands producteurs de pétrole (2e réserve brute de pétrole en Afrique), mais il importe d’énormes quantités de pétrole raffiné. À en croire les données de l’agence Fitch, les importations en 2021 du pays de Dangoté, ont même coûté 13 milliards.

Cependant, la simple volonté du milliardaire homme d’affaires, pourrait bien changer la donne et permettre à son pays de s’autosuffire en carburant comme il l’avait prévu. « L’État nigérian détient 20 % du capital via la société publique NNPC », a rappelé Amarhall TV dans un post sur sa page Facebook officielle.

Aliko Dangoté, né le 10 avril 1957 à Kano, nord du Nigeria, est un homme d’affaires nigérian d’origine haoussa. Il est considéré comme étant l’homme le plus riche de l’Afrique, selon le magazine Forbes, avec une fortune estimée à 13,5 milliards USD en 2023.

Il est propriétaire de plusieurs organisations telles que Dangoté, Dangoté Cement, BCC Lions football club.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci