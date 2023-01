Nigeria : La mise en circulation de nouveaux billets de banque pose problème

Au Nigeria, la Banque centrale a officiellement annoncé le remplacement de tous les billets de banque en circulation d’ici la fin du mois de janvier 2023. Et ce, suite à la limitation des retraits de liquidité à 500 000 nairas par semaine pour les particuliers mise en vigueur depuis le 9 janvier. Mais, à en croire RFI, la mise en circulation des nouveaux billets reste critiquée par les Nigérians.

Nigeria : Le remplacement des billets de banque se déroule dans une atmosphère tendue

Selon le média français, après le mois de janvier 2023, les anciennes coupures ne seront plus acceptées au Nigeria. Elles seront mises à l’écart au profit des nouveaux billets de banque défendus par la Banque centrale dans le but de limiter les fraudes et l’achat de votes pendant les élections. À cet effet, les anciens billets ne seront plus valables dans une quinzaine de jours. Cette nouvelle a provoqué de nombreuses plaintes de Nigérians, qui ont du mal à se procurer les nouveaux billets.

Selon les Nigérians, il n’y a vraisemblablement pas de différence entre les deux monnaies à part la couleur des billets. Du coup, ils ne voient aucune importance de ce changement. Mais la Banque centrale continue de défendre sa politique, afin de prévenir les achats de votes à l’approche de l’élection présidentielle du 25 février 2023. Parce qu’elle cherche à empêcher les partis politiques de faire des réserves de cash avec les anciens billets de banque qui circulent toujours avec intensité, et même continuent d’être distribuées par certaines banques.

Dans le but de reprendre le contrôle sur les liquidités en circulation au Nigeria, la Banque centrale n’hésitera pas à contrôler les banques pour la mise en circulation de nouveaux billets.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci