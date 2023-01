Shan'L : ''J'ai fait un "tapé dos" à une amie, j'ai honte de cela"

La chanteuse gabonaise , Shan'L, a dévoilé des informations assez surprenantes concernant sa vie sentimentale. Ce qu'elle a dit.

People : la chanteuse Shan'L révèle avoir rasé une de ses amies

Lors de l'un de ses passages à Abidjan, la chanteuse gabonaise, Shan'L a confié qu'elle a des difficultés à trouver son âme sœur. ‘’J’effraie les hommes. Beaucoup pensent qu’ils ne peuvent pas. Ils voient l’artiste, ils ne voient pas la femme... Beaucoup de rigolos se sont présentés. Avant, c’est vrai, j’étais un peu dure. Mais maintenant, non avec l'âge qui avance. Mais déception sur déception... Je suis considérée comme un trophée ‘’, a soutenu Shan'L lors d'une émission diffusée sur Vibe Radio.

Plusieurs mois plus tard, la chanteuse qui a pris l’habitude de choquer la sensibilité des internautes en postant ses photos assez chaudes, a dévoilé de nouvelles informations concernant sa vie sentimentale. Tout en dévoilant le secret pour gagner son cœur, la reine des "Tchiza" a révélé avoir arraché le chéri de l’une de ses amies.

"Pour me séduire, un homme doit me faire rêver, il ne doit pas être imbu de sa personne, même s'il est riche. J'ai fait un "tapé dos" à une amie, j'ai honte de cela. Je n'aime pas trop les beaux garçons. Mon plus gros complexe, ce sont mes fesses. Je ne me crois pas attirante, mais plutôt charmante", tels sont les propos de la Kinda relayée par Euloge Kuyo First.

Pour rappel, Shan'L a récemment avoué avoir un penchant pour l'artiste ivoirien, Shado Chris. Nos deux célébrités se sont rencontrées à plusieurs reprises. Mais force est de constater qu'il n'y a, pour l'instant, rien eu de concret entre ces deux personnalités du showbiz africain.