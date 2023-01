Présidentielle 2025 : Pourquoi Billon est déterminé à défier Bédié

Jean-Louis Billon veut défendre les couleurs de son parti, le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) à l'élection présidentielle de 2025. L'ex-ministre du Commerce l'a fait savoir sur les ondes de RFI le samedi 14 janvier 2023.

Jean-Louis Billon a une nouvelle offre pour la Côte d’Ivoire.

Vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui avait renoncé à son intention de se porter candidat à la dernière élection présidentielle de 2020 face à une candidature de Bédié, Jean-Louis Billon est désormais résolu à se présenter en 2025.

‘’Que Dieu me prête longue vie et je serai là en 2025. Je pense que c’est bon pour la démocratie et j’ai une offre pour la Côte d'Ivoire. Je me bats pour être le candidat du PDCI, et je ferai tout pour l’être’’ a-t-il déclaré lors de son interview sur RFI.

Aussi, l’homme d’affaires n’écarte pas la décision de changer de stratégie si jamais son parti venait à choisir « un candidat comme ça au pied levé en pensant qu’il peut gagner ».

On se rappelle qu'en octobre 2022, l'homme d'affaires avait affiché sa volonté de ne pas assister sans rien dire au choix d'un candidat qui ne pèse pas lourd. ‘’ Ce que je ne supporterais pas, c’est qu’on choisisse un candidat comme ça à la levée en pensant qu’il peut gagner. Si je sens que ce candidat va nous amener à la défaite, en ce moment-là, je changerai de stratégie ‘’, avait dit le patron du groupe SIFCA.

Jean-Louis Billon est favorable à la limitation d’âge qui doit être ramenée à 75 ans comme en 2016. ‘’Elle était fixée à 75 ans, il faut qu’elle revienne à ce nombre. Le monde politique ne connaît pas de retraite, et c’est dommage ! Surtout dans un pays où la moyenne d’âge est inférieure à 20 ans’’ , a affirmé Jean-Louis Billon.

‘’C’est une question de génération. Il est déjà en train de se faire. Les derniers membres élus à l’assemblée sont d’ailleurs relativement jeunes", a-t-il soutenu.

Selon Jean-Louis Billon, la direction de la politique ivoirienne devrait être laissée à la jeune génération pour une meilleure gestion.

Rita sorgho www.Afrique-sur7.ci