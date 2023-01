Billon aux Ivoiriens : « Ne perdez pas espoir, demain sera meilleur »

Ci-dessous les vœux de l’ancien ministre, Jean Louis Billon, qui adresse un message d’espoir aux Ivoiriens à la faveur du nouvel an 2023.

Jean Louis Billon « La Côte d’Ivoire a besoin d’un vrai développement »

En ce début d’année 2023, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun une très belle année, pour vous, vos proches, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Dans un monde où tout va plus vite, où tout est de plus en plus incertain, il est important de savoir apprécier ces moments particuliers où l’on se retrouve.

2023 est pour notre pays une année électorale. Vous le constatez par vous-mêmes, nombreuses sont les villes et régions qui sont mal gérées, mal tenues, mal conduites. La Côte d’Ivoire a besoin d’un vrai développement.

2023 est la dernière année électorale avant le grand rendez-vous de 2025, et pour cela, nous devons faire les bons choix. Ce nouveau rendez-vous démocratique doit permettre à notre pays de poursuivre sa marche vers le développement.

Aux Ivoiriens qui ont connu une année difficile, pour plusieurs raisons, ne perdez pas espoir. Une artiste de chez nous dit si bien : les épreuves viennent en fonction de la dimension de votre bonheur. Demain sera meilleur pour vous.

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et réussite dans toutes vos entreprises.

Jean Louis Billo