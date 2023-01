Côte d'Ivoire : Le PHDD-CI déplore une atmosphère sociopolitique lourde

A l'instar de tous les leaders de partis politiques, Diby Bertrand AKO, président du Parti des houphouetistes pour la démocratie et le développement en Côte d'Ivoire (PHDD-CI), a fait une adresse à la nation à l'occasion du Nouvel an.

Discours de Nouvel an du président du PHDD-CI

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

L’Année 2022 qui vient de s’achever donne l’occasion au Parti des Houphouetistes pour la Democratie et le Developpement en Cote d’Ivoire (PHDD-CI) de jeter un regard retrospectif sur les faits majeurs qui ont anime la vie de la Nation aux plans politiques, economiques et securitaires.

Premierement au plan politique:

Le 4 mars 2022, sous la présidence du Premier Ministre Patrick Achi, le rapport final sanctionnant les travaux de la cinquième phase du dialogue politique a été signé par plusieurs organisations politiques et de la société civile ivoirienne. Cet acte fort a laissé espérer une décrispation du climat politique et l’amorce de la réconciliation politique entre les filles et les fils de Côte d’Ivoire.

A cet acte s’est ajouté le retour en Côte d’Ivoire de Monsieur Charles Blé Goudé au mois de novembre 2022.

Blanchi par la cour pénale internationale à l'issue d'un long procès et maintenu, malgré lui, en exil par des procédures administratives exagérément longues, Monsieur Charles Blé Goudé a pu, enfin, regagner son pays grâce à la bonne volonté du Président de la République.

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

Malgré ces actes politiques forts, l'atmosphère socio-politique en Côte d'Ivoire reste lourde. Madame Pulchérie Gbalet, une militante de la société civile, a été arrêtée de manière injuste et emprisonnée le 23 août 2022 pour « entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, diffusion de fausses nouvelles de nature à entraîner une atteinte au moral de la population et atteinte à l’ordre public ».

Les violences autour de la visite du président Laurent Gbagbo à Adzopé et les échanges enflammés entre le PPA-CI et le RHDP qui ont suivi montrent que la réconciliation politique est encore fragile et que l'exorcisme des vieux réflexes et démons semble n'avoir pas réussi.

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

Cette situation est, pour le PHDD-CI extrêmement inquiétante quand l’on sait que l'année 2023 verra, au plan politique, la tenue des élections municipales et regionales d’ordinaire sources de violences.

La situation est d'autant plus préoccupante que la liste électorale reste marquée de suspicions de fraudes et que certaines recommandations de l'accord politique du 4 mars 2022 tardent à être appliquées pour préparer des élections sereines et sans violence.

Malgré quelques ouvertures et avancées, le jeu politique reste fermé, avec un pouvoir RHDP qui exploite astucieusement les rouages du régime présidentiel, les manifestations pacifiques pourtant garanties par la Constitution restent interdites et le découpage électoral n’est ni juste ni consensuel et tend à favoriser arithmétiquement le pouvoir RHDP.

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

Nous notons aussi que l’ancien président de l’Assemblée nationale Soro Guillaume reste maintenu en exil à cause de la condamnation à la prison à perpétuité dont il est l’objet pour « atteinte à la sûreté de l'État ».

Certains de ses partisans et des militaires ayant combattu sous ses ordres pour le compte regime actuel sont aussi maintenus en prison au grand désarroi de leurs soutiens qui avaient espérer un processus de réconciliation devant aboutir à une amnistie générale.

Nous avons aussi assiste a l’arrestation malveillante et injustifiée du Cyber - artiviste Peter 007 qui se trouvent presentement dans les geoles de la Maison d’Arrets et de Correction d’Abidjan (MACA)

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

46 docteurs qui ont décidé de manifester pacifiquement pour attirer l’attention sur leur désespérance ont été arrêtés tout comme 46 militaires ivoiriens en mission pour le compte de la Côte d'Ivoire demeurent emprisonnés au Mali depuis des mois.

Avec l'éclaircie qui, grâce au pouvoir de la diplomatie, semble se profiler à l’horizon pour les militaires ivoiriens, le PHDD-CI espère en la libération prochaine des docteurs incarcérés après leur procès pour « trouble à l’ordre public ».

A l’effondrement du prestige du doctorat face au marché de l’emploi, il ne faudrait pas ajouter les traitements humiliants qui sont une mauvaise publicité pour le pays.

Deuxiemement au plan economique

Nous constatons la croissance geometrique de la Cherte de la vie en Cote d’Ivoire.

Les Ivoiriens ne mangent plus a leur fain. Car les prix des denrees alimentaires s’augmentent chaque jour au pretexte que c’est la guerre en Ukraine qui est derriere ca. C’est vraiment malheureux et tres triste.

Les Ivoiriens ne peuvent plus se deplacer parce que le prix de transport s’augmente chaque jour de facon geometrique.

Le Parti des Houphouetistes pour la Democratie et le Developpement en Cote d’Ivoire constate egalement qu’au plan économique, le poids du service de la dette extérieure et intérieure reste une préoccupation inquiétante.

La Côte d’Ivoire qui a un encours de la dette établi, en mars 2022, à 21 117, 4 milliards FCFA devra, selon l’agence de notation Fitch Ratings, faire face, en 2023, au titre du service de la dette extérieure, à des paiements obligataires globaux de 56 millions de dollars prélevés sur ses réserves de change (détenues par la banque centrale).

En 2024, ce sont 196 millions de Dollars que devra rembourser la Côte d’Ivoire, toujours au titre de la dette extérieure.

Ces paiements, selon Fitch, risquent de provoquer « une grave instabilité macroéconomique » et des tensions de liquidités, surtout que s'est achevée l'initiative de suspension du service de la dette (ISSD).

Même si le financement du développement rend nécessaire les emprunts, le PHDD-CI recommande à la Côte d’Ivoire un endettement modéré face aux prêteurs internationaux qui pourraient relever le niveau de leurs primes à cause de cette situation d’instabilité macroéconomique.

Il ne faut pas oublier que l’endettement démesuré a créé la crise de l’endettement dans les années 80 et entraîné les programmes d’ajustement structurel (PAS) qui ont brisé l’élan du développement social dans les pays africains et dont les effets pervers continuent d’être ressentis par le système éducatif, le système de santé et le monde agricole.

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

Selon le Rapport du FMI (Fonds monétaire international) n° 22/205 de juin 2022, même si un ensemble de mesures et des trajectoires de taux d’intérêt viables devraient permettre une dynamique de la dette soutenable dans le scénario de base, le ratio service de la dette extérieure-recettes intérieures est néanmoins proche de son seuil.

Le FMI constate, de plus, que les tests de résistance donnent à penser que la dynamique de l’endettement observé en Côte d’Ivoire est la plus vulnérable à un choc sur les prix des produits de base.

Dans le cadre du test de résistance standard portant sur les prix des produits de base en lien avec l’analyse de viabilité de la dette (AVD), la valeur actuelle (VA) de la dette publique par rapport au PIB dépasserait le seuil correspondant de 55 % à partir de 2025 et continuerait de croître par la suite ; ce qui témoigne de l’importance de renforcer la résilience dont la Côte fait déjà preuve en privilégiant une compétitivité accrue et une diversification économique.

Ivoiriennes, Ivoiriens, Mes chers Compatriotes

Le FMI constate toujours que les risques qui pèsent sur la capacité de la Côte d’Ivoire à rembourser le FMI émanent principalement du secteur budgétaire ainsi que de chocs extérieurs éventuels.

Le ratio service de la dette-recettes relativement élevé de la Côte d’Ivoire présente certains risques et la marge de manœuvre qui permet d’absorber les chocs est limitée.

La dynamique d’endettement de la Côte d’Ivoire est donc vulnérable à plusieurs chocs potentiels (recensés dans la matrice d’évaluation des risques) tels que des perturbations économiques et politiques et une volatilité accrue des cours des produits de base et des marchés financiers.

Ces chocs pourraient nuire à la demande extérieure et à l’accès aux emprunts internationaux ; ce qui peut compromettre la capacité de la Côte d’Ivoire à rembourser le FMI.

Le PHDD-CI recommande donc la prudence et la modération dans la recherche des besoins de financement par l’endettement.

La viabilité de la dette de la Côte d’Ivoire est à ce prix.

Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers Compatriotes

L’Année 2022 a été marquée, au niveau de l’actualité africaine, par une crispation des relations entre la France et certains pays africains confrontés à de graves problèmes de sécurité et, l’opinion publique africaine qui decide de se tenir debout contre la France.

Cette situation a suscité la colere des autorités françaises qui croient que les Africains sont des manipulés, des xénophobes, et des anti-français.

Le PHDD-CI déplore la dégradation des rapports entre la France et certains pays africains.

Le PHDD-CI rejette le prisme déformant qui sert d’argumentaire aux autorités françaises pour noyer le poisson et éviter les débats constructifs qui ouvriraient les yeux sur la profondeur de l’injustice vécue par les africains.

Enfin au plan securitaire,

Nous avons assiste dans ces 10 dernieres annees, au phenomene grandissant des microbes qui constitue le bras seculier du pouvoir d’Abidjan puisque ces individus dangereux et criminels operent de concert avec l’Armee reguliere de Cote d’Ivoire.

Cela est vraiment inquietant quand on voit que ces bandits sont encadres par les Forces de l’Ordre dans le cadre de leurs actions de criminalite.

Ivoiriennes, Ivoiriens, Mes chers Compatriotes

De nombreux défis nous attendent l’année prochaine et les années à venir.

C’est ensemble que nous allons les relever tous et l’Afrique devra inventer sa voie selon ses propres besoins de développement et ses propres perspectives stratégiques et non sous dictée.

Pour le PHDD-CI, les dirigeants africains, au lieu de chercher à capturer, pour une durée indéfinie, le pouvoir pour eux-mêmes, leur camp et leur tribue devraient réfléchir à comment tirer profit du monde multipolaire qui se dessine sous nos yeux, de la cour assidue que les nations du monde font à l’Afrique et de la désindustrialisation (inéluctable) à venir de l’Europe occidentale.

Que l’année 2023 apporte à chacune et à chacun la réalisation de ses rêves les plus précieux.

Vive la Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même et avec son histoire et vive l’Afrique libre et prospère, débarrassée des marchands de la mort qui utilisent le fusil et la déstabilisation comme multiplicateurs budgétaires et créateurs de marchés captifs prétendument qualifiés de réserves stratégiques.

Fait a Washington DC, le 01 Decembre 2023

Pour « Le Parti des Houphouetistes pour la Democratie

et le Developpement en Cote d’Ivoire ».

Le Président

Diby Bertrand AKO