Côte d'Ivoire : L'OBG Petra Roc donne de l'espoir à plus de 3000 veuves

L'ONG Petra Roc, dirigée par Tanou Pehe Esther, a honoré plus de 3000 veuves en cette fin d'année 2022. Elle a organisé une cérémonie de réjouissance le jeudi 29 décembre 2022 à l'allocodrome de Yopougon Niangon.

Plus de 3 000 femmes honorées par l'ONG Petra Roc

Cette cérémonie s'est déroulée sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Adama Boctogo, et sous le parrainage de Sangaré Sidiki, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire.

Au cours de cette activité, les femmes veuves sont réparties avec de nombreux lots, dont des ventilateurs, des sac de riz, des télévisions écrans plasma, du matériels agricoles et bien d'autres dons en nature. Certaines veuves ont aussi bénéficié de financement pour la réalisation de leurs différents projets.

Pour l'occasion, la présidente Tanou Pehe Esther a expliqué les actions de l'ONG Patra Roc, créée il y a maintenant 13 ans.

''Chaque année, nous organisons une cérémonie de réjouissance en faveur des veuves. L'ONG vient leur apporter un espoir en leur offrant de quoi à manger. Et on ne se limite pas à la nourriture. Nous leur permettons également de suivre une formation et nous leurs donnons également les moyens de créer des activités génératrices de revenus '', a soutenu Tanou Pehe Esther.

''Chaque année, nous organisons la rentrée scolaire des enfants orphelins à qui nous distribuons plus de 850 kits et nous avons plus de 150 enfants dont nous payons les formations, a-t-elle dit. L'ONG Petra Roc est reconnue aujourd'hui à l'hôpital Mère et enfant de Bingerville, et quand nous avons une veuve qui a une maladie assez grave, nous faisons venir cette dernière afin qu'elle puisse avoir des soins appropriés.''

Le parrain de la cérémonie, Sangaré Sidiki, a adressé des mots de remerciements à l'endroit de la présidente de l'ONG Petra Roc pour toutes ses nombreuses actions à l'endroit des veuves . ''Grand merci à cette dame. Sécher les larmes d'une veuve, sécher les larmes d'un orphelin, ça n'a pas de prix ...Que Dieu vous bénisse '', a-t-il soutenu.

Notons que l'ONG Petra Roc compte à ce jours 26 sections à travers la Côte d'Ivoire, une section au Burkina Faso et une autre au Benin.