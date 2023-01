Municipales 2023 à Agboville: Le maire sortant rejoint le RHDP

Le maire de la commune d'Agboville, chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa, le colonel N'Cho Acho Albert a decidé d'assumer enfin ce qui se murmurait depuis quelque temps dans les coulisses.

Municipales 2023 à Agboville : Le maire sortant confie son prochain mandat au RHDP

Maire indépendant depuis 2013 puis reconduit 2018, le natif d'Éry-Makouguié, village de la commune, vient mettre ainsi fin aux agitations de tout accabit.

"Ce samedi, dernier jour de l'année 2022, le colonel N'Cho Acho Albert, premier magistrat de la commune d'Agboville, a officialisé sa candidature pour les élections municipales de 2023", peut-on lire sur la page Facebook de la mairie d’Agboville.

L'annonce a été faite le samedi 31 décembre 2022, en présence de la grande majorité des membres qui composent le conseil municipal, à la salle de mariage de la mairie. "Le maire Acho Albert dit avoir choisi de faire cette annonce pour couper court à toutes les supputations. À la différence de ses candidatures antérieures sous la bannière indépendante, il a annoncé que celle-ci portera les couleurs du RHDP", précise la note. Et d'ajouter: "Je me porte candidat, pour mieux accompagner après la victoire, les efforts de développement qu'entreprend le ministre Dimba N'Gou Pierre et à travers lui, le régime en place, ici à Agboville et dans toute la région".

À en croire N'Cho Acho Albert, sa décision de porter les couleurs du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix( RHDP) a reçu l'approbation du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.

Tizie TO Bi

Correspondant régional