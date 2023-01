Le vendredi 13 janvier 2023, s'est tenue une signature de convention entre entre l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire et la Fondation Green Foundation Africa, représentée respectivement par Idriss Ouattara, président de l'OJLCI et Derk Beemer, directeur des projets et des relations internationales de Green Foundation Africa.

Protection de la biodiversité : L'OJLCI s'engage avec Green Foundation Africa

À travers cette signature de convention, l’OJLCI entend apporter sa contribution dans le cadre de la protection de la nature en sensibilisant les leaders de jeunesses et de communautés sur l’importance de la biodiversité.

"Cette ONG est de nationalité hollandaise, mais travaille au Ghana. Nous avons décidé de travailler avec elle afin qu'elle nous aide à sensibiliser sur la question de la biodiversité. Nous savons que la biodiversité, c'est le tissu dans lequel nous vivons tous. Il faut que nous, qui sommes les jeunes, expliquions aux jeunes, le monde dans lequel ils vivent pour qu'ils sachent y vivre", a déclaré Idriss Ouattara, président de l'OJLCI.

Il est à noter qu'un panel a précédé cette signature de convention. Dans son exposé, Dr Aboua Gustave, directeur du Développement durable, a attiré l'attention de tous sur la nécessité de préserver tous les êtres de la nature.

"Tous les êtres ont leur place pour l'équilibre de la société. Encourageons la protection des différentes espèces", a-t-il appelé.

Il a rappelé que la Côte d'Ivoire est engagée dans ce sens et des mesures ont été prises depuis la convention de Rio en 1992 pour la protection de la biodiversité, avant d'inviter la jeunesse ivoirienne à s'y engager.

"Les populations ne sont pas encore écocitoyens à 100 %. Nous voulons nous appuyer sur les jeunes pour sensibiliser à la protection de la biodiversité", a-t-il poursuivi.

Créée en 1998, l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire s'implantera bientôt, selon son président, dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire par la mise en place des "ambassadeurs du libéralisme".

Infos : Nicaise B.