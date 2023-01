FPU : le Nigéria accueille le sommet régional de l’Afrique

Le directeur général de la Fédération pour la paix universelle (Fpu), Yun Young Ho, a procédé au lancement du Sommet régional de l’Afrique 2023 le samedi 7 janvier 2023 à Maputo, au Mozambique.

Sommet régional de l’Afrique, une initiative de FPU pour une paix durable interpays

Le Sommet régional de l’Afrique 2023, une initiative de la Fédération pour la paix universelle (Fpu) aura lieu à Abuja autour du thème : ‘’soutenir les objectifs et les projets phares de l’Union africaine pour une paix durable : des solutions innovantes pour la paix en Afrique et dans le Monde’’.

Le directeur général, Yun Young Ho, s’est dit heureux, car ce sommet se tiendra avec ‘’l’accord’’ du président en exercice de l’Union africaine et celui de Muhammadu Buhari, président du Nigeria, le pays devant abriter la rencontre.

‘’Le Sommet régional de l’Afrique 2023 sera l’occasion pour les dirigeants de l’Afrique et du monde entier de se pencher sérieusement sur les perspectives de paix, de sécurité et de développement humain en Afrique et dans le Monde’’, a-t-il déclaré.

À l’en croire, le Sommet régional de l’Afrique 2023 contribuera à la construction d’un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère. ‘’Le riche patrimoine spirituel et culturel de l’Afrique en tant que ressource pour la paix sera mis en avant afin de présenter et envisager de nouvelles idées pour résoudre la décadence morale et la perte des valeurs ’’, a-t-il fait savoir.

La FPU insiste sur la nécessité de prendre en compte la ‘’spiritualité africaine dans la résolution des problèmes’’ et mène un combat pour l’enregistrement de la fédération et ses associations comme un ‘’organe consultatif’’ auprès de l’UA sur les questions de paix.