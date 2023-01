Football : Gareth Bale annonce sa retraite ! Voici son message d'adieu

Le Gallois Gareth Bale prend sa retraite ! Cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, l'ancien joueur du Real Madrid a décidé de raccrocher définitivement les crampons. Il a officialisé la nouvelle via un long message posté sur les réseaux.

Gareth Bale : “Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve”

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, celui qui évoluait depuis cet été au Los Angeles FC, avec lequel il a remporté la MLS Cup cet hiver, ne justifie pas sa décision, mais semble tirer un trait sur sa carrière avec le sentiment du devoir accompli.

« Je me sens incroyablement chanceux d’avoir pu réaliser mon rêve de pratiquer le sport que j’aime, écrit-il. Cela m’a véritablement procuré quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. La crème de la crème durant 17 saisons, qui sera impossible à reproduire, peu importe ce que le prochain chapitre me réserve. »

“De ma toute première touche à Southampton à ma dernière rencontre avec LAFC et tout ce qui se passe entre les deux, a façonné une carrière de club pour laquelle j'ai une immense fierté et gratitude. Jouer pour et capitaine de mon pays 111 fois a vraiment été un rêve devenu réalité. Montrer ma gratitude à tous ceux qui ont joué leur rôle tout au long de cette aventure semble être une impossibilité. Je me sens redevable envers beaucoup de gens d'avoir aidé à changer ma vie et à façonner ma carrière d'une manière dont je n'aurais jamais pu rêver quand j'ai commencé à 9 ans. À mes précédents clubs, Southampton, Tottenham, Real Madrid et enfin LAFC. Tous mes entraîneurs et entraîneurs précédents, le personnel de l'arrière salle, les coéquipiers, tous les fans dévoués, mes agents, mes amis et ma famille incroyables, l'impact que vous avez eu est incommensurable”, a écrit Bale.

“Ma femme et mes enfants, votre amour et votre soutien m'ont porté à travers. Juste à côté de moi pour tous les hauts et les bas, ce qui me maintient ancré sur le chemin. Tu m'inspires à être meilleur, et à te rendre fier. Alors, je passe avec impatience à la prochaine étape de ma vie. Un temps de changement et de transition, une opportunité pour une nouvelle aventure”, a-t-il conclu.