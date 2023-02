Europe: Chayenne Van Aarle, Miss Belgique 2022, échappe à la mort

La belle Chayenne Van Aarle, sacrée Miss Belgique 2022, a été victime d'un grave accident de voiture dans la journée du mardi 7 février 2023, sur une autoroute à Kruibeke, une commune de la Belgique.

La Miss Belgique 2022 dans un état critique après un grave accident de voiture

Selon les médias belges, l’accident était d'une grande violence. A bord de son véhicule, la reine de beauté belge, Chayenne Van Aarle, a percuté violemment un camion. Le véhicule de la jeune femme de 23 ans, s’est retrouvé sous la remorque arrière du camion et celle-ci a été retrouvée grandement blessée et inconsciente. Des images du choc, dévoilées sur la toile, donnent froid dans le dos.

Fort heureusement, la miss a été secourue très rapidement puis transportée en urgence à l'hôpital le plus proche dans un état critique. "Chayenne a de graves blessures au visage et sur le reste du corps. Elle a également des contusions aux poumons et une hémorragie interne. Mais, selon les médecins, elle est dans un état assez stable ", a confié un proche de la reine de beauté.

Les images de cet accident, postées sur la toile, ont fait croire au pire. Darline Devos, l'organisatrice de Miss Belgique, a notamment expliqué avoir été dans un grand état d'affolement en apprenant la nouvelle. "J'ai beaucoup pleuré, j'étais paniquée. Pendant un long moment, j'ai bien cru qu'elle ne survivrait pas", a-t-elle déclaré. Et de continuer : "On ignore les circonstances précises de ce terrible accident mais elle a eu beaucoup de chance de s'en sortir. J'espère qu'elle ira mieux".