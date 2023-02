Côte d’Ivoire: La STL de Bictogo en difficulté, Ouattara appelé à la rescousse

La météo n’est pas bonne au sein de la société STL (Société de transport lagunaire) appartenant à Adama Bictogo. Des informations obtenues auprès de Jeune Afrique mentionnent que l’entreprise du patron de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, tout comme celle Zoumana Bakayoko, CITRANS (Compagnie ivoirienne de transport lagunaire) connait des difficultés financières.

Côte d’Ivoire : STL en eaux troubles, Bictogo sollicite Ouattara

En 2020, la société STL a été confrontée à de sérieuses difficultés financières. À cette époque, la société d’Adama Bictogo avait du mal à honorer ses dettes par rapport à la livraison de bateaux réceptionnés par la compagnie de transport. Pourtant, l’ancien ministre de l’Intégration africaine avait lancé son entreprise en grande pompe.

Trois ans plus tard, la situation n’a pas évolué favorablement. En effet, selon Jeune Afrique, STL continue de broyer du noir. Le magazine panafricain révèle que sur 45 milliards de francs CFA prévus pour l’investissement, la compagnie du député d’Agboville n’a pu mobiliser que 21 milliards de francs CFA par l’intermédiaire de l’entreprise SNEDAI.

Parallèlement à STL, CITRANS de Zoumana Bakayoko, frère ainé du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, souffre financièrement. Alors que la compagnie espérait investir 50 milliards dans ses activités, elle a dû se contenter de 14,5 milliards de francs CFA, empruntés auprès de la Banque atlantique de Côte d’Ivoire (BACI).

Actuellement, les regards d’Adama Bictogo et de Zoumana Bakayoko sont tournés en direction d’Alassane Ouattara. Jeune Afrique, qui cite une source proche du dossier, fait savoir que les deux hommes d’affaires espèrent pouvoir obtenir auprès du gouvernement ivoirien plus de 20 milliards de francs CFA pour dynamiser leurs entreprises.

Que gagne l’État ivoirien à soutenir la STL et CITRANS ? Il obtiendra 35 % du capital de chacune d’elles. Le dossier est particulièrement suivi par Alassane Ouattara, apprend-on dans les colonnes de Jeune Afrique.