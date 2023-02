Coupe du Monde des Clubs: Patrice Motsepe à Rabat pour soutenir Al Ahly

Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, est arrivé à Rabat, au Maroc, avant le match pour la troisième place et la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023.

Le Président de la CAF, Dr Motsepe, à Rabat pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Le match pour la troisième place prévu à Tanger opposera l'équipe africaine Al Ahly SC (Egypte), qui espère remporter une médaille de bronze, à l’équipe de Flamengo (Brésil). Dr Motsepe assistera également à la finale entre le Real Madrid et Al Hilal à Rabat. Le Président de la CAF est accompagné par le Secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. La finale de la Coupe du monde des clubs met aux prises le Real Madrid à Al-Hilal, ce samedi .

Tenant du titre de la Ligue des champions, le Real Madrid vise un nouveau trophée. Les Merengue sont opposés à Al-Hilal en finale de la Coupe du monde des clubs, au Maroc. Le club de la capitale espagnole tentera d'inscrire son nom au palmarès de la compétition pour la cinquième fois de son histoire, cinq ans après sa dernière victoire. En demi-finales, les joueurs de Carlo Ancelotti ont pris le meilleur sur la formation égyptienne d'Al-Ahly (4-1), grâce à des buts de Vinicius Junior, Federico Valverde, Rodrygo Goes et Sergio Arribas. La Maison Blanche rencontre une écurie saoudienne qui a créé la sensation, en demi-finales, en éliminant le club brésilien de Flamengo (3-2), dernier vainqueur de la Copa Libertadores, sur un doublé de Salem Al-Dawsari et une réalisation de Luciano Vietto.