Municipales 2023 à Cocody: Thierry GUEDE veut éjecter Jean Marc Yacé

Conseiller municipal à la Mairie de Cocody depuis 2013, Thierry GUEDE a fait acte de candidature pour être désigné tête de liste du PDCI-RDA, aux prochaines élections municipales de 2023 dans la commune de Cocody où il réside depuis près de cinquante (50) ans. Dans la lettre ci-dessous adressée aux militants du parti, le président de la Fondation Cocody donne les raisons de sa candidature et lance un appel à la député Yasmina OUEGNIN ainsi qu'au Maire sortant Jean Marc YACE.

Thierry GUEDE, cadre du PDCI-RDA: "Je suis candidat pour un plus grand rayonnement de Cocody"

(...) Au cours de l’année 2006, j’ai créé la Fondation Cocody avec des femmes et des hommes de grandes valeurs. Au sein de cette Fondation, notre objectif est d’apporter un bien-être aux habitants de Cocody dans tous les domaines.

- Une assistance médicale aux personnes âgées

- Un soutien matériel et financier aux étudiants et aux universitaires

- Le renforcement de la sécurité dans certaines zones

- Des opérations de salubrité et d’hygiène dans de nombreux quartiers

- Le reprofilage des voies non bitumées.

Et en plus, un soutien matériel et financier est octroyé aux femmes commerçantes de Cocody, avec le concours d’une grande institution de micro-finance. Voilà les actions menées chaque année depuis dix-sept (17) ans par la Fondation Cocody. Fort de cette expérience, nous avons apporté notre contribution au sein du Conseil municipal, pour une meilleure qualité de vie des populations de Cocody.

L’équipe municipale sortante a un bilan notable, certes, mais nous pouvons faire beaucoup mieux et aller encore plus loin. Je suis candidat, car il est temps de vraiment faire tout ce dont les populations de Cocody ont besoin. Je suis candidat, pour un plus grand rayonnement de Cocody.

"Je suis capable de porter les aspirations des candidats Doulaye COULIBALY et Serge KOFFI"

La santé, L’éducation, la sécurité, les infrastructures, l’emploi, la jeunesse, le commerce et l’artisanat auront un souffle nouveau avec des investissements conséquents. Chères militantes, Chers militants, voici les grandes lignes du nouveau contrat social que je vous propose.

Proposition d’union

Pour atteindre ces objectifs, nous devrions être unis. J’en appelle à la fédération des forces sur le terrain, grâce à l’union sacrée et vraie des candidats. Certes, nous avons des particularités. Mais nous avons aussi des points de convergence.

Enrichi de ma participation à deux élections municipales, je suis capable de porter les aspirations des candidats Doulaye COULIBALY et Serge KOFFI, s’ils veulent bien m’accorder leur confiance. Je souhaiterais compter sur le regard favorable de l’Honorable Yasmina OUEGNIN, députée de la Nation qui fait déjà un travail remarquable à l’Assemblée nationale, mais également en sa Commune de résidence.

Ainsi donc, nous pourrions ensemble rencontrer le Maire sortant Jean Marc YACE, afin de mettre en exergue des points d’accord forts et stratégiques, pour que le PDCI-RDA gagne encore plus en cohésion et en efficacité. Ensemble, nous nous mettrons au travail pour le bonheur de Cocody et de ses populations. Chères militantes, chers militants, que Dieu Tout puissant bénisse la Côte d’Ivoire et notre Parti!

Thierry GUEDE (TGV.