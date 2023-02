DJ Congélateur s'agrippe au postérieur de la chanteuse Isis Kingue

Après avoir récemment accusé Manadja Confirmé d'avoir abusé sexuellement de lui, le jeune Dj Congélateur s'est encore fait remarquer sur les réseaux sociaux.

Dj Congélateur a encore frappé

Invité récemment à l'émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music TV, Dj Congélateur a accusé son désormais ex-manager, Manadja Confirmé, d'avoir abusé sexuellement de lui.

''Il fait ça chaque jour, moi je vois, il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas parce que j'ai peur, parce qu'il va me frapper, et mon c... me brûle on dirait ils m'ont purgé. Il m'a fait ça. Lui-même, il aime garçon, il n'aime pas femme. Moi je vois ça il y a longtemps... Donc ce n'est pas avec un manager comme ça je vais rester'', a-t-il expliqué.

Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions. Et la réaction de Manadja Confirmé n'a pas tardé. Il nie carrément les faits qui lui sont reprochés et accuse Lolo Beauté et Tiesco le sultan d'être à l'origine de cette sortie de DJ Congélateur.

''On monte le petit contre moi. Est-ce que femme est finie ? Je préfère ne pas répondre. Je demande juste à Lolo beauté et son mari Tiesco d'arrêter de mettre des choses de ce genre dans la bouche de DJ Congélateur. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne fais pas ça . Ils voulaient DJ Congélateur. Ils l'ont maintenant. Alors qu'ils laissent ma vie en paix. Papa Mokosso, dis à ta soeur Lolo beauté de me laisser en paix'', a-t-il confié à Media Prime.

Pendant que cette affaire continue de susciter des vagues sur la toile, le jeune Dj Congélateur se retrouve encore au cœur d'un autre buzz. Tout est parti d'une photo postée sur la toile, dans laquelle on aperçoit le jeune homme agrippé au postérieur de la chanteuse IssKingue.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher de chaudes réactions sur la toile : '' Aaah ces filles du showbiz ivoirien, que ne feront-elles pas pour susciter les buzz...De toutes les façons, on a vu plus pire que ça '', a commenté un internaute.