Côte d'Ivoire: Eunice Zunon ne veut plus de chanteur dans sa vie

Eunice Zunon a pris part, samedi dernier à Cocody-Angré, à la soirée dénommée Célibataire Valentine’s Day animée par l’humoriste Prissy la dégameuse. C’est lors de cette soirée qu' Eunice Zunon a affirmé ne plus vouloir d’artiste chanteur dans sa vie amoureuse.

Eunice Zunon met une croix sur tous les prétendants acteurs du showbiz

«Rappeur, coupé décalé, zouglou, zouk, je veux pas », a confié Eunice Zunon dans une vidéo publiée par Life Magazine, dans laquelle l’animatrice de la soirée lui pose une question concernant le choix de son futur compagnon. Ce qui laisse croire que l’humoriste est toujours célibataire depuis sa rupture avec le rappeur camerounais, Ténor.

Rappelons que Ténor et Eunice Zunon ont été en couple durant quelques mois de l'année 2022 et vivaient pleinement leur amour. Leur histoire d'amour a véritablement débuté en janvier 2022 quand le chanteur camerounais a fait sa demande en mariage à la fille de Me Alain Zunon. La scène diffusée sur Internet, a ému plusieurs internautes. Malheureusement, cette relation tant appréciée de Thierry Mengoumou Ayia dit Tenor et d'Eunice Zunon, a tourné court à cause d’une violente scène de ménage entre les deux stars, qui a fuité sur la toile.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci