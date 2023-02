Côte d’Ivoire : Ce qui s’est passé entre Bédié et Pulchérie Gbalet

Pulchérie Gbalet a effectué une visite auprès de l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, le mardi 14 février 2023. La présidente de l’association Alternative citoyenne ivoirienne (ACI) a été reçue en audience à Daoukro par le couple Bédié.

Côte d’Ivoire : Pulchérie Gbalet remercie Bédié pour son soutien

Libérée depuis le 4 février 2023, Pulchérie Gbalet a initié une série de remerciements auprès de certaines personnalités. C’est dans ce cadre que la militante de la société civile était à Daoukro au domicile d’Henri Konan Bédié le mardi 14 février.

"Cet acte important découle de l’assistance permanente dont nous avons été l’objet, ma famille et moi, pendant et après mon incarcération de la part du président HKB, un homme vraiment exceptionnel. Le président a salué cette belle initiative et réitéré ses vœux à notre endroit. Il nous a également prodigué des conseils avisés pour la suite de la lutte. C’est dans une atmosphère conviviale et chaleureuse que nous avons été reçus. Merci infiniment au couple présidentiel", a déclaré Pulchérie Gbalet à sa sortie d’audience.

Pulchérie Gbalet, faut-il le rappeler, a déjà rencontré Laurent Gbagbo le samedi 11 février 2023. À cette occasion, le fondateur du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) a exprimé sa fierté à l’ancienne pensionnaire de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). "Je suis fière de toi, ma fille, tu es devenue une icône. Sache désormais où mettre les pieds et veille à ne jamais avoir honte ni pitié de toi", a recommandé le "Woody" de Mama.

Arrêtée le 22 août 2022 à la suite d’un voyage au Mali, l’activiste ivoirienne a passé cinq mois derrière les barreaux. Elle était accusée "d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de la Côte d’Ivoire," de la "diffusion de fausses nouvelles de nature à attenter au moral des populations" et "d'atteinte à l'ordre public". La présidente de l’ACI est désormais placée sous contrôle judiciaire.