La Côte d'Ivoire rouvre ses frontières terrestres après trois ans de fermeture

Il est désormais possible d'entrer librement en Côte d'Ivoire, sans restrictions. Un soulagement pour les populations de la sous région ouest-africaine.

Côte d'Ivoire: Les frontières rouvertes

La Côte d'Ivoire a annoncé la réouverture, mercredi 15 février de ses frontières terrestres et maritimes, fermées depuis plus de deux ans à cause de la pandémie du Covid-19. L’information a été officialisée en Conseil des Ministres.

“Le Conseil des Ministres a adopté un décret portant réouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire, à compter du mercredi 15 février 2023 à minuit”, lit-on dans un communiqué de la Primature publié à cet effet.

Les frontières avaient été fermées après décision du gouvernement le 20 mars 2020, dans le cadre de la lutte contre la covid-19.

La décision de réouverture des frontières terrestres, a été prise au regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique, précise le communiqué.

Elle fait suite à la décision de son voisin le Ghana qui a également rouvert ses frontières terrestres et maritimes, lundi 28 mars 2022 après deux ans de fermeture.