Côte d'Ivoire - Ministère de la Justice : Le budget d'investissements, passe de 9 à 20 milliards

Abdramane Daho, Directeur administratif et financier (Daf) du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a présenté, vendredi à Grand-Bassam, le bilan de l’exercice 2022 et annoncé que le budget d'investissement 2023 dudit ministère a atteint les 20 milliards FCFA.

Rentrée budgétaire 2023: Les acteurs de la dépense publique du Ministère de la Justice, font preuve de transparence

Monsieur Kouassi Bernard, directeur de cabinet, représentant le Ministre Sansan Kambilé, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a procédé à l’ouverture de la rentrée budgétaire 2023 dudit ministère, vendredi à Grand-Bassam.

Cette rentrée budgétaire a été l’occasion pour Abdramane Daho de décliner les perspectives du budget 2023.

“Au niveau des perspectives (...) les investissements de l'an dernier étaient chiffrés autour de 9 milliards de nos francs. Pour cette année, avec l'effort considérable que les autorités budgétaires ont bien voulu faire, nous sommes aujourd'hui à environ 20 milliards de nos francs. L'investissement a visiblement doublé pour voir l'ouverture prochaine du palais de justice d'Abobo”, a soutenu le Daf.

Au titre du bilan de l'exercice 2022, en terme d'investissements, le taux d'exécution frôle les 100%.

“Avec l'appui du Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'an dernier, nous avons atteint un taux d'exécution de 99,21 %. Donc le bilan est positif. Nous avons réalisé à 100 % nos projets d'investissement”, a-t-il précisé avant d'appeler les acteurs financiers à rigueur dans la gestion de la dépense publique.

“Cette rentrée budgétaire a un objectif : c'est de permettre à tous les acteurs de la dépense, sous le sceau de la transparence, de permettre à ce que l'entièreté des dotations qui sont mises à notre disposition, soit absorbée. Comme vous le savez, le Garde des sceaux y tient et y attache du prix”, a indiqué M. Daho.

Les travaux de la rentrée budgétaire 2023 qui se tiennent jusqu'au samedi 18 février 2023, portent sur le thème: « bilan de l’exécution du budget 2022 du MJDH et règlement des marchés publics ».

Cette rentrée réunit l’ensemble des acteurs de la dépense publique du Ministère et les partenaires techniques et institutionnels, notamment le Contrôle Financier, la Pairie Générale de l’Ordre et de la Sécurité Publique, l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics, la Direction Générale du Budget et des Finances et la Direction Générale des Marchés Publics.

La cérémonie de clôture des travaux sera présidée par le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Jean Sansan Kambilé.