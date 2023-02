Centrafrique : L’Ivoirienne Fatou Diarra épse Gouédan reçoit une distinction

L’ivoirienne Fatou Diarra épse Gouédan a été distinguée lors de la 4e édition du forum de la grande rencontre d’échanges des femmes camerounaises et du Monde (GRECF/ MD), qui s’est tenue du 16 au 18 février 2023.

L’ivoirienne Fatou Diarra épse Gouédan a été honorée lors de la 4e édition du forum de la grande rencontre d’échanges des femmes camerounaises et du Monde (GRECF/ MD) qui s’est tenue du 16 au 18 février 2023, à Bangui en Centrafrique.

En effet, elle a reçu le prix de la femme d’impact 2022, pour son engagement dans la promotion du leadership féminin et l’autonomisation des femmes : « je suis vraiment heureuse d’avoir reçu ce prix reconnaissant mes actions. Et ça me donne la force de continuer », a soutenu Fatou Diarra épse Gouédan.

La grande rencontre d’échanges des femmes camerounaises et du Monde (GRECF/ MD), qui s’est déroulée autour du thème « L’impact d’autonomisation économique des femmes et des jeunes sur le développement en Afrique », a réunis plusieurs participantes venues de différents pays, à savoir le Cameroun, la Guinée, la Côte d’Ivoire, Haïti, le Gabon, le Bénin, le Burkina Faso, la RDC et le Togo.

Selon la promotrice de l’événement, Reine Clarisse Douala Bell, ce forum permet de renforcer les capacités des femmes dans des activités génératrices de revenus. « ce forum a permis d’apporter un plus sur ce qu’elles savent déjà. Raison pour laquelle, nous comptons aussi les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus.», soutient-elle. Au sortir de ce forum, une coordination a été installée pour le suivi des recommandations qui ont été prises.