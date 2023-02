Régionales à Agboville - RHDP: Dimba en roue libre, Édé Serge Patrick éjecté

Le secrétaire départemental du RHDP Agboville sous-préfecture, Dr Aka Koffi Charles a mis fin, vendredi 24 février 2023, aux fonctions d’Édé Serge Patrick en tant que secrétaire de zone Yapo-Loviguié.

RHDP- Agboville : Dr Aka Koffi Charles met fin à la récréation pour Édé Serge Patrick

« Le secrétaire département RHDP d’Agboville sous-préfecture porte à la connaissance de l’ensemble des militants et sympathisants du département politique RHDP d’Agboville que monsieur Édé Serge Patrick est démis de ses fonctions de secrétaire de zone Yapo-Loviguié pour non-respect de la discipline du parti », indique le communiqué dont Afrique sur-7 a reçu copie.

Édé Serge Patrick, inspecteur en fonction au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, avait annoncé récemment sa candidature aux élections régionales dans la région de l’Agnéby-Tiassa.

« Je lui ai demandé de choisir entre être candidat au Conseil régional et être mon collaborateur. Je ne peux pas comprendre qu’il soit l’adjoint du secrétaire départemental du RHDP sous la gestion du ministre Dimba et aller faire une telle déclaration », s’était offusqué le porte-parole du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix, le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani.

Avec cette suspension du collaborateur, le ministre de la Santé, l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre reste le candidat naturel du parti d’Alassane Ouattara aux régionales dans l’Agnéby-Tiassa. La recréation prend ainsi fin pour le secrétaire de zone, Édé Serge Patrick.

Si au niveau des élections régionales dans l’Agnéby-Tiassa, le débat est clos au RHDP, il est loin de l’être au niveau des municipales à Agboville. Le chef-lieu de la région a enregistré 9 candidatures à la candidature à la mairie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.